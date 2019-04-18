18 Nisan 2019 12:00
24’üncü “Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü” kazananları belli oldu
Rojhat Turgut ve Kaan Tanyeri, 24’üncü Arkadaş Zekai Özger Şiir İnceleme Ödülü’ne layık görüldü.
Rojhat Turgut (solda)
Kaan Tanyeri (sağda)
Fotoğraf: Rojhat Turgut
Kaan Tanyeri'nin fotoğrafı Facebook hesabından alınmıştır
Kolaj: Evrensel
24’üncü “Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü” sonuçlandı.
Bu yıl "Bir Şiiri İnceleme" disiplininde verilen ödüle, Rojhat Turgut'un “Nâzım Hikmet, ‘Saman Sarısı’ ve Modernizm” adlı çalışmaları ve Kaan Tanyeri’nin “Ece Ayhan’ın ‘Melankolya Çiçeği’ Adlı Şiirine Metin Dilbilimsel Yaklaşım” araştırması layık görüldü.
Ayrıca Hüseyin Akcan, Cihan Camcı, İlhan Sami Çomak ve Ali Selçuk’un çalışmaları yayımlanacak kitapta yer almasına oy birliğiyle karar verildi.
Ödül töreni 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da İzmir Buca Protestan Baptist Kilisesi’nde yapılacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)