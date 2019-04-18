Erdoğan'dan 9 rektör ataması: AKP'ye yakın isimler dikkat çekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 üniversiteye rektör atadı. Rektörlüğe atanan isimler içerisinde AKP ve Erdoğan’a yakın isimler dikkat çekiyor.

Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sedat Murat, Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Eyüp Ertuğrul Karsak ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Şevli atandı.

Resmi Gazete'de yer alan diğer atama kararları ile Biruni Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Yüksel'in, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sabahattin Aydın'ın, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güven Sak'ın ve Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Paç'ın ataması gerçekleştirildi.

YYÜ’YE ATANAN ŞEVLİ AKP ADAYIYDI

Erdoğan’ın atadığı isimlerden bazıları AKP’ye yakınlığıyla dikkat çekiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi rektörlüğüne getirilen Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AKP Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Şevli, 7 Haziran'da AKP'den Van Milletvekili adayı da olmuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne getirilen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise aynı üniversitenin İlahiyat Fakültesi’nde görev yapıyordu. Kılavuz, “AKP’nin ve Erdoğan’ın fetvacısı” olarak bilinen Yeni Şafak Yazarı Hayrettin Karaman’ın damadı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne getirilen Prof. Dr. Sedat Murat, MÜSİAD ve İlim Yayma Cemiyeti gibi iktidara yakın kurumların yüksek istişare heyetlerinde yer alıyor. (HABER MERKEZİ)

Erdoğan 'sınıf arkadaşını' rektör atadı