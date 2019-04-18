Sarıkaya: Kamu görevlisi olmayanların hepsi özel bankanın elemanları

İstanbul'da sayımın sonlanmasının ardından YSK, seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'ya mazbatasını verdi. AKP 17 günlük sandıklara itirazlarının sonuncu adımını attı ve İstanbul’da seçimlerin iptal edilmesi ve yeniden yapılması için YSK’ye olağanüstü başvuru yaptı.

AKP'nin iptal için öne sürdükleri gerekçelerin arasında bazı sandık kurul başkanlarının kamu görevlisi olmadığı iddiası da var. Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü köşe yazısında bu iddiayı ele aldı.

Sarıkaya, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun talimatıyla özel bir bankanın tüm elemanlarının sandık kurullarında görevlendirildiğini yazdı. Bu banka çalışanlarının 24 Haziran seçimlerinde de görevlendirildiğini belirten Sarıkaya, "Baştan belirteyim, kamu görevlisi olmayanlar sandık kurullarında görev aldı. Hem de bu seçimde değil, 24 Haziran’daki geçen seçimde görev aldı. Eğer bunlara ilişkin bir suç isnadında bulunulacak olunursa şimdiden uyarmalıyım ki hepsi de bir özel bankanın elamanları" dedi.

Sarıkaya'nın "24 Haziran’da da görevliydiler" başlıklı yazısının ilgili bölümleri şöyle:

"ÖZEL BANKA ELEMANLARI

Baştan belirteyim, kamu görevlisi olmayanlar sandık kurullarında görev aldı…

Sadece bu seçimde değil, 24 Haziran'daki geçen seçimde de görev aldılar.

Eğer bunlara ilişkin bir suç isnadında bulunulacak olunursa şimdiden uyarmalıyım ki hepsi de bir özel bankanın elamanları.

Haklarında işlem yapılacak olursa banka elemansız kalır krize girer…

Çünkü bu bankanın İstanbul dahil büyük kentlerde bulunan tüm elemanları 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde sandık kurullarında “kamu görevini ifa etmek üzere görevlendirildiler…”

İçlerinden bazılarını yakından tanıdığım için net söylüyorum ki bu kişiler de sandık kurullarında görev almaya hiçbir gün teşne olmadılar…

İstanbul İl Seçim Kurulu’nun emir ve talimatları doğrultusunda “kamu görevini” yerine getirdiler."

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Sarıkaya yazısının devamında ise 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanunu’nun 22 ve 23’üncü maddelerinde 3 Mart 2018'de yapılan değişikliğe ve sandık kurullarına seçilenlerin il seçim kurulu tarafından belirlendiğine vurgu yaptı.

"Yukarıdaki fıkralar gereğince belirlenen sandık kurulu asıl üyelerinden göreve gelmeyenin yerine, öncelikle, gelmeyen üyenin yedeği alınır.

Sandık kurulu başkan ve üyelikleri için ad çekme işlemleri, ilçe seçim kurulu huzurunda, bu kurulun başkanı tarafından yapılır.

Üyeliklerin bu şekilde doldurulması mümkün olmazsa, eksikler, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o çevrede bulunan ve sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden doldurulur.”

Sandık kurulu kamu üyeliklerine ilişkin düzenlemede de aynı normu geçerli kılıyor.

Kanun’un çıkmasında emeği geçen AK Parti’nin hukuk bilen hukukçularına dün bu durumu sorduğumda, “maddenin bu şekliyle düzenlenmesi talebinin YSK’dan geldiğini ve doğru bir hüküm olduğunu” belirttiler.

Hükmün bu şekilde düzenlenmemesi halinde asli olanı ile yedeği gelmeyen sandıklarda oy kullanma işleminin başlamaması gibi bir durum olacağını, bunu gidermek için madde düzenlemesini bu hale getirdiklerine vurgu yaptılar."

ASKERLİK GÖREVİ GİBİ

Görünen o ki ilçe seçim kurulları, kaymakamlardan liste alıp, bunların arasından yeniden ad belirleme yöntemi ile kurulları tayin etmek yerine, neredeyse hepsi 8 ay önce belirlenen kurullar ile yola devam etmekte sakınca görmemiş.

Yani 24 Haziran seçiminde de aynı isimler görev almış…

Bu görevde bulunan özel banka çalışanlarından biriyle dün sohbet ederken şu söyleri dikkat çekiciydi:

“Bankanın insan kaynakları birimi bize bu görevin zorunlu olduğunu ve itiraz dahi edemeyeceğimizi bildirdi; seçim kurullarından gelen talimatı sundu. Devlet emir verdi, biz de askerlik görevine gider gibi gittik…”

Enikonu araştırmadan yapılan suçlamaların bazen ne gibi sorunlara yol açacağını da önceden kestirmek gerekiyor." (HABER MERKEZİ)

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