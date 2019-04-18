Ekrem İmamoğlu: Mutlak katılımcılık ve şeffaflık olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 günün ardından dün mazbatasını alarak göreve başladı. Fox Tv'de yayımlanan Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katılan İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"İstanbul tarihin en büyük kentlerinden biri, o sorumlulukla bu göreve sahip olmak büyük onur."

"İl başkanımızla konuştuk, haber vermeyelim sakin gidelim, vatandaşla buluşma anını daha sonra haber verelim dedik. Büyük bir mücadele ile, Allah korudu mazbatamızı aldık. Devir teslim törenimizi yaptık. İnsanların hiç haber vermeden oraya akarak gelmesi. İnsanların çeşitliliğini, beklentilerini hissedebiliyorsunuz. Müthiş bir andı."

"Hukuk üstündür, insanlığın nefesidir. Adaletin bittiği yerde, insan nefes alamaz. İlla yazılı olan hukuktan bahsetmiyorum."

"Ben bir kelimenin bu ülkenin gündeminden kalkmasını istiyorum: Azınlık. Böyle bir tarif olabilir mi? Hepimiz 16 milyonun bir parçasıyız."

"Mutlak katılımcılık ve şeffaflık olacak."

"AA'nın seçim gecesinde yaptığı şey yüzyılın medya rezilliği. Sorduk kimden aldınız bu veriyi diye. Hala yanıt vermediler. Biz biliyoruz nereden aldıklarını, AKP'nin temsilcilerinden aldılar."

"1 kişinin bile elini sıkmam diyecek lüksüm yok. Ben herkesin elini sıkarım. Cumhurbaşkanı ile olsun diğer devlet yöneticileriyle olsun ben konuşurum bir engelim yok bu konuda."

"Hem sınıflandırmak, hem kutuplaştırmak hem ayrıştırmak. Saymak bile bölmektir. Tabii ki Kürt vatandaşımın oyunu alacağım. Sizin etnik kökeninizi sorarak mı oy istiyorum sizden? Ayrı bir kutuba koymak, hayır, bütünleştirmek" (HABER MERKEZİ)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu görevi devraldı