18 Nisan 2019 01:52

Kocaeli’de işçiler kıdem tazminatını tartıştı

Kocaeli'de işçiler Birleşik Metal İş Sendikasının çağrısıyla kıdem tazminatının tartışıldığı panelde bir araya geldi.

Kocaeli’de işçiler kıdem tazminatını tartıştı

Fotoğraf: Evrensel

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    Kocaeli Birleşik Metal İş Sendikasının çağrısıyla sendika binasında bir araya gelen sendikanın üye ve yöneticileri kıdem tazminatını tartıştı.

    Sendika geçtiğimiz günlerde hükümet yetkilileri tarafından kıdem tazminatına düzenleme getireceklerini açıklamasının üzerinden kıdem tazminatına sahip çıkmak için bir araya geldiler ve bir panel gerçekleştirdiler. Panelin konuşmacıları ise Av. Murat Özveri ve Doç Dr. Mehmet Onat Öztürk oldu.

    Panelin açılışını şube başkanı Talat Çelik yaptı. Çelik “Kıdem tazminatına gelen bu saldırı üzerinden işçiye yapılmak istenen gaspa karşı bilgilendirmek ve işçilerin artık kaynak olarak görülmemesi için bir toplumsal muhalefet oluşturmak için buradayız” diyerek sözü sendika genel başkanı Adnan Serdaroğlu’na bıraktı. Sendika başkanı Serdaroğlu konuşmasına panelin konu başlığı ile başladı “kıdeme sahip çıkıyoruz düşüne biliyor musunuz?İşçiler haklarına sahip çıkmak için salon toplantıları alıyoruz” diyerek bir eleştiride bulundu. Önümüzdeki günlerde fabrikalarda daha yoğun bir çaba içerisinde olacaklarını söyledi. Yıllardır kıdem tazminatına karşı gelen saldırılar karşısında uzmanlaştıklarını söyleyen Serdaroğlu “12 Eylül’den bu yana kıdemi değiştirmek ve kaldırma çabalarında bulundular. Karşı koyduk koymaya devam edeceğiz. Soruyorlar nasıl böyle oluyor diye neden yapıyorlar diye arkadaşlar kapitalist neoliberal sermaye devletlerinde ne zaman işçilerin lehine bir gelişme gördünüz, görmedik o zaman ne olucaktı hele ki bu gün AKP hükümeti işçi haklarına gaspı ve saldırıyı büyük bir iştah ile yapıyor ve gözü kara bir şekilde ilerliyor ve işçi aleyhine uygulamarı yürürlüğe geçiriyor” dedi.

    Sendika başkanı Adnan Serdaroğlu’nun ardından sözü panel konuşmacılarından Doç. Dr. Mehmet Onat Öztürk aldı. Öztürk ülke ekonomisinin değerlendirerek başladı, “ülkenin geldiği son noktayı ele alırsak ve ekonomik krizide göz önüne aldığımızda ise krizin içerisinde ilk baş vurulacak akla ilk gelen ilk gidilecek yer kıdem tazminatıdır” dedi. Konuşmasının devamında ise kıdem tazminatının geçmişten günümüze kadar yasalar üzerinden ortaya çıkışı ve geldiği son noktayı anlattı, Öztürk şema üzerinden değişen maddeler ve yasaları anlatarak sunumunu bitirdi.

    Doç. Dr. Mehmet Onat Öztürk’ün ardından bir diğer panel katılımcısı olan Dr. Av. Murat Özveri  sunumunu gerçekleştirmek üzere sözü devraldı. Özveri konuşmasına eski devlet kaynaklarından bulduğu bir raporun giriş kısmını okuyarak başladı "İnsanın insan tarafından en açık suistimal eden olaylar amele sahasında ortaya çıkmıştır. Yoncaların kapanması ve büyük istihdam ile ortaya çıkan ameleleri koruyacak hiçbir yasa yoktur. Çok partili döneme geçerken işçilerin muhalefet partisini desteklemesi üzerine Mustafa Kemal Atatürk tarafından görevlendirilen devlet görevlisinin Mustafa Kemal Atatürk e yazdığı raporun başında bunlar yazıyordu” dedi. Özveri notu okuduktan sonra kıdem tazminatının her gündeme geldiğinde aslında kıdeme yeni haklar verileceğinin söylendiği ama bu hakkı vermeyip üstüne birde hak alındığını savundu “12 Eylül askeri darbesi yapıldığında Kenan Evren kardeş kardeşi öldürüyor diyerek darbe yaptığını açıklamış ama 40 gün sonra kıdem tazminatına tavan sınırlaması getirmişlerdir. Şimdi ne diye başlayıp ne yaptıklarını gördük arkadaşlar. Bir yandan ise sermaye birikimini tamamlamamış ülkelerde kıdem tazminatı vazgeçilmez bir birikim desteğidir ve ilk almak isteyecekleri şeylerin başında gelir kıdem tazminatı” dedi. Özveri salondaki işçilere seslenerek sözlerini tamamladı, “Şimdi siz kıdeme dokundurtmayız diyerek alanlara çıkmamalısınız alanlara bu gün tarihten bu güne iş yerlerine haps edilen işçilerin hakkı olan kıdem tazminatında tavan uygulamasını kaldırın diyerek çıkmalısınız” dedi. Sendika Şube Başkanı Talat Çelik 1 Mayıs çağrısı ile paneli sonlandırdı. (Kocaeli/EVRENSEL)

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