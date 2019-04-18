TGC’nin 46. Olağan Genel Kurulu'nda seçim günü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 46. Olağan Genel Kurulu başladı. Genel Kurulun birinci günü Cağaloğlu’nda bulunan TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda tamamlandı.

Bugün (18 Nisan 2019 Perşembe) aynı yerde yapılacak seçimde Turgay Olcayto’nun Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu ile Sedat Bakıcı’nın Değişim, Özgür Gazetecilik ve Emek Grubu yarışacak.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 46. Olağan Genel Kurulu’nun birinci günü bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Divan Başkanlığı’na Taylan Erten, Başkan Yardımcılığına İhsan Kani Atmaca, yazmanlığa Baturhan Koçak ve Fatma Batukan Belge seçildi.

AKLAMA OYLAMASI YAPILDI

Genel Kurulun açılış konuşmasının ardından Yönetim Kurulu, Çalışma ve Hesap Raporları ile Denetim Kurulu raporları okundu. Başkan Turgay Olcayto, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması ve gazetecilerin özlük hakları konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Olcayto yaptığı konuşmada gazeteciliğin suç olmadığını, demokrasinin yeşermesi için gazetecilik mesleğinin yapılabilir olması, düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Faaliyet Raporu hakkında Genel Sekreter Sibel Güneş açıklama yaptı. Hesap Raporunu Ahmet Özdemir, Denetim Kurulu Raporu’nu Ercüment Erkul okudu. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ibra edildi. 2019-2020-2021 bütçe tasarıları incelenerek kabul edildi. Oylamadan sonra dilekler bölümünde Emeğe Saygı Grubu’nun Başkan Adayı Sedat Bakıcı seçilirse yapacağı faaliyetler hakkında TGC üyelerini bilgilendirdi.

Daha sonra Genel Kurula katılan TGC üyelerinden Musa Alioğlu, Orhan Uğuroğlu, Erdoğan Arıpınar, Taylan Sorgun, Olay Tan, Orhan Karaveli, Seraceddin Zıddıoğlu, Cemil Özyıldırım, Mustafa Arslan, Hüsniye Karakoyun ve İhsan Yılmaz söz alarak görüşlerini açıkladılar

TGC SEÇİMLERİNDE OY NASIL KULLANILACAK?

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulu’nun ikinci günü olan Perşembe günü 09.00-17.00 arasında oy kullanılabilecek. Blok listelerde değişiklik yapılamayacak. Seçimde isteyen üyeler verilen boş oy pusulasını kullanarak karma liste de yapabilecek.

Bağımsız adayların isimleri de karma listeye yazılacak. Üzerinde değişiklik yapılan blok listeler ile adaylık başvurusu yapmamış isimlerin yazıldığı karma listeler tümüyle iptal edilecek. (HABER MERKEZİ)