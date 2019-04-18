TGC seçimlerini Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazeteciler kazandı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Cağaloğlu’ndaki binasında Burhan Felek Konferans Salonu’nda yapılan 46. Genel Kurul bugün gerçekleştirilen seçimlerle sona erdi.

Seçimde Turgay Olcayto’nun Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu ile Sedat Bakıcı’nın Değişim, Özgür Gazetecilik ve Emek Grubu yarıştı. Seçimi Turgay Olcayto’nun pembe listesi kazandı. Seçimde toplam 608 oy kullanıldı. 16 oy geçersiz sayıldı. Turgay Olcayto 420 oy, mavi listeyle seçime giren Sedat Bakıcı ise 149 oy aldı.

Seçimlerde yarışan listeler ve aldıkları oylar şöyle:

BAĞIMSIZ BAĞLANTISIZ ÖZGÜR GAZETECİLİK GRUBU

YÖNETİM KURULU ASIL

1 ​Turgay Olcayto 420

2​ Vahap Munyar 409

3 ​Sibel Güneş 413

4​ Ahmet Özdemir 407

5​ Niyazi Dalyancı 409

6​ İhsan Yılmaz 410

7​ Göksel Göksu 410

8 ​Doğan Şentürk 419

9​ Pınar Aktaş 405

10​ Hakan Güldağ 404

11 ​Semra Kardeşoğlu 400

DEĞİŞİM, ÖZGÜR GAZETECİLİK VE EMEK GRUBU

​YÖNETİM KURULU ASIL

1 ​Sedat Bakıcı 149

2 ​Cemil Özyıldırım 145

3 ​Orhan Ertanhan 147

4 ​Yazgülü Aldoğan 153

5 ​H. Leyla Tavşanoğlu 149

6 ​Cüneyt Z. Bitikcioğlu 128

7 ​Murad Sezer 129

8 ​A. Merih Bayraktar 131

9 ​Murat Ağca 129

10 ​Tülin Dinçelli Pir 137

11 ​Selçuk Onur 131

AKLAMA OYLAMASI YAPILDI

Genel Kurul'un dün gerçekleştirilen kısmında önceki dönemin raporları sunuldu aklama oylaması yapıldı. Divan Başkanlığı’na Taylan Erten, Başkan Yardımcılığına İhsan Kani Atmaca, yazmanlığa Baturhan Koçak ve Fatma Batukan Belge seçildi.

Genel Kurulun açılış konuşmasının ardından Yönetim Kurulu, Çalışma ve Hesap Raporları ile Denetim Kurulu raporları okundu. Başkan Turgay Olcayto, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması ve gazetecilerin özlük hakları konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Olcayto yaptığı konuşmada gazeteciliğin suç olmadığını, demokrasinin yeşermesi için gazetecilik mesleğinin yapılabilir olması, düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Faaliyet Raporu hakkında Genel Sekreter Sibel Güneş açıklama yaptı. Hesap Raporunu Ahmet Özdemir, Denetim Kurulu Raporu’nu Ercüment Erkul okudu. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ibra edildi. 2019-2020-2021 bütçe tasarıları incelenerek kabul edildi.

Daha sonra Genel Kurula katılan TGC üyelerinden Musa Alioğlu, Orhan Uğuroğlu, Erdoğan Arıpınar, Taylan Sorgun, Olay Tan, Orhan Karaveli, Seraceddin Zıddıoğlu, Cemil Özyıldırım, Mustafa Arslan, Hüsniye Karakoyun ve İhsan Yılmaz söz alarak görüşlerini açıkladılar. (MEDYA SERVİSİ)