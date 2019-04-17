CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca arbedede yaralandı

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Çağlayan Adliyesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbata almak için İl Seçim Kuruluna geldiği sırada yaşanan arbedede kırılan bir cam parçasıyla sol kolundan yaralandı.

Karaca’nın ameliyata aldığındığı ve hayati bir tehlikesi bulunmadığı bildirildi. Gülizar Biçer Karaca'nın yaşanan yaralanmadan kaynaklı tendon ve sinirlerin zarar görme riskinin olduğu belirtildi. (HABER MERKEZİ)