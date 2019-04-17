Ayşe Öğretmen yine cezaevine konuldu

Kamuoyunda Ayşe Öğretmen olarak bilinen ve televizyonda yayınlanan Beyaz Show adlı programa telefonla bağlanarak "Çocuklar ölmesin" dediği için cezaevine konulan Ayşe Çelik tekrar tutuklandı.

Bebeği 6 aylıkken cezaevine giren Ayşe Çelik adına, ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuru yapıldı. AYM tarafından tedbir kararı reddedilirken esasa ilişkin ise bir karar verilmedi. Diyarbakır İnfaz Hakimliğinin altı aylık erteleme talebini kabul etmesinin ardından tahliye edilen Ayşe öğretmen, erteleme süresinin dolmasının ardından Diyarbakır Adliyesine gitti. Çelik, adliyede işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Cumhhuriyet'e konuşan Ayşe Çelik, 1.5 yaşındaki kızı Deran’ı annesine emanet ettiğini belirterek "Kendimi çok kötü hissediyorum. Bebeğim rahatsız... Cezaevi koşulları onun için uygun değil. Duygularımın tarifi imkânsız. Çok üzgünüm. Yargıya olan inancımı kaybetmedim, yaşadığım bu hukuksuzluğun ortadan kaldırılacağına inanıyorum. Bir anne ile bebeğinin ayrılmasına izin vermeyeceklerini düşünüyorum” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)