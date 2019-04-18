"Sorunlarımız ortak, 1 Mayıs’ta birlik olalım"

Ahmet

Suriyeli Saya İşçisi - Adana

Ben hem okula giden hem de tatillerde saya işçiliği yapan Suriyeli bir mülteciyim. İlk kez 2 yıl önce ustalarımla birlikte 1 Mayıs’a katıldım. Suriye’de çalışmadığım için 1 Mayıs’ları bilmiyordum. Orada okula gidiyordum. Hiç çalışmadım. 1 Mayıs’a hiç katılmadım. Zaten sadece memurlara tatil oluyordu. Ama burada çalışmaya başlayınca bazı sorunlarla karşılaştım. Türk vatandaşları ucuza çalıştığımız için bizden nefret ediyorlardı. İlk zamanlarda mülteciler muhtaç oldukları için bazı ustalar bu durumu kullanıp ucuza çalıştırdı. Buna biz de razı değildik. Biz de iki arkadaş ustalarımızla 1 Mayıs’a katıldık. Hani “Biz de sizin gibiyiz” anlamında. Çünkü aslında ortak sıkıntılar yaşıyoruz. Zaten zam için grev yaptığımızda da birlikteydik.

BU SURİYELİ İŞÇİLERİN DE TÜRKİYELİ İŞÇİLERİN DE GÜNÜ

İşçiler, 150 yıl önce 16 saat çalışmak yerine 8 saat için mücadele etmişler. 1 Mayıs oradan çıkmış. Bugün bizim çalıştığımız ayakkabıda, tekstilde, tarlalarda durum yüz yıl öncesi ile aynı. Sigortasız çalışıyoruz. Bugünlerde işsizlik de yaşıyoruz. Bunun için 1 Mayıs’larda birlikte olmamız gerekiyor. 1 Mayıs dünyadaki tüm işçilerin bayramı. Biz Suriyeli işçilerin de Türkiyeli işçilerin de günü.