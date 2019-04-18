"İşçiyiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Özgül ÖZEV

Çiğli Organize Sanayi Akar Tekstil İşçisi - İzmir

Merhaba Evrensel gazetesi okurları.

1992 doğumluyum ve Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nde Akar Tekstil’de 2017’de çalışma sürem başlamıştı. Ayakçı olarak görev yapmaktaydım. Haliyle mesailer çok fazla ve insana insan gibi davranılmıyordu. Sanki bir robot çalıştırıyorlardı. Kalabilir misin yoktu, mesaiye kalmazsan yarın gelme diye bağırmalar... Lavaboya gidersen primin kesilmesi ve yanında yeniden bağırmalar, artık sayamıyorum bile…

Yaklaşık 1 yıllık ayakçılık süremde evimi unutmuştum. Tabii Cihan İşçi’yi tanıyana kadar. İşçiler eziliyor, işveren kazansın diye sömürülüyorduk ve buna birilerinin dur demesi gerekiyordu. O sıra arkadaşlarımın sayesinde Cihan İşçi’yi tanıdım, bir yerde oturup konuştuk ve bize işçiler olarak nasıl birlik olmamız gerektiğini ve bu zorluklarla nasıl mücadele etmemiz gerektiğini anlatırken gerek telefonla gerek işyerimize gelerek yanımızda oldu. İşyerimize kendisinin bulunduğu DERİTEKS’i getirdik. İşyeri temsilcisi olarak devam ediyorum. Şu anda işyerimizde mesai zorunluluğu yok, işçiler haklarına sahip ve sosyal hayatları var. Öz güveni geri kazandılar ve sesleri var.

Biz de bu sesi tüm Çiğli Organize Sanayi işçileri olarak herkese duyurmak istiyoruz dedik. Çiğli halkı ve işçi sınıfı olarak Cihan İşçi’yi aday gösterdik. Biz de buradayız dedik ve 1 aylık gibi kısa bir sürede gece gündüz, orası senin burası benim demeden tüm işçi sınıfı için koşturduk. Gitmediğimiz fabrikalara gittik, bir sürü işçi ile konuştuk. Bunun sonucunda çevremiz büyüdü. Önümüzdeki döneme de örnek oldu ve daha da çoğalarak yapabileceğimizi biliyoruz.

Biz işçiyiz, sömürülmek istemiyoruz ve sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Önümüzdeki 1 Mayıs’ta da seçimlerde yürüttüğümüz çalışmamız ile heyecanla alanlarda olarak önce Çiğli’de kutlayıp taleplerimiz haykıracağız.

Çiğli Bağımsız Meclis üyesi adayı Cihan İşçi işçilerle bir araya geldi