Dikili'deki 8 öğrencinin istismarı davasında 53 yıl hapis kararı

İzmir'in Dikili İlçesinde Dikili Özel Miyase Yılmaz Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan ve yaşları 9 ile 12 arasında değişen 8 öğrencinin temizlik görevlisi Ö.F.E. tarafından cinsel istismara uğraması ile ilgili davaya, Bergama Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Sanık Ö.F.E 53 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. Adına dava açılan çocuk için 25 yıl verilirken diğer çocuklar için 3 ile 4 yıl arasında ceza verildi. Avukatlar, sanığın her bir çocuk için ayrı ayrı cezalandırılmasını istedikleri için daha fazla ceza verilmesi gerektiğini belirterek istinaf mahkemesine başvuracaklarını söyledi.

Davanın Dava sürerken Eğitim Sen 2 no'lu Şube yürütme kurulu üyeleri, Eğitim Sen Bergama ve Dikili Temsilcilikleri, Veli-Der temsilcilikleri ile Karşıyaka Kent Konseyi basın açıklaması düzenledi. Bergama Adliyesi önünde yapılan açıklamayı Eğitim Sen 2 nolu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç okudu. Kılıç, istismar suçlarının hedefinde olan çocukların ve ailelerin adalet mücadelesinde yalnız olmadıklarını belirterek, “Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi, Dikili’de de yaşananların asıl sorumlusu, kamusal, bilimsel laik ve anadilinde eğitimi adım adım tasfiye ederek, okullarımızı, yurtlarımızı köy okullarını, yurtları kapatarak cemaatlere teslim eden Milli Eğitim Bakanlığı ve siyasi iktidardır. Dikili davası, bu yönüyle ülkenin dört bir yanında dini vakıf ve derneklere, cemaatlere teslim edilen çocuklarımıza karşı işlenen suçlar açısından önemli ve örnek bir davadır” dedi.

İktidarın, çocuklara yönelik istismarın üzerini örtme ya da ört bas etme çabalarının çocuklara yönelik istismar ve cinsel saldırıların belirgin bir şekilde artmasının en temel nedenini oluşturduğunu söyleyen Kılıç, “Siyasi iktidar dini vakıf ve cemaatlere tanıdığı bütün ayrıcalıklara ve desteklere derhal son vermeli, cemaat, tarikat ve vakıflarla yapılan bütün protokoller iptal edilmelidir. Çocuklara yönelik istismar vakalarına karışanlar ve diğer sorumlular en ağır cezaya çarptırılmalıdır.” diye vurguladı.

(İzmir/EVRENSEL)