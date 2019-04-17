17 Nisan 2019 16:09

AKP'nin İstanbul seçimlerine dair öne sürdüğü 4 iddiaya yanıtlar

AKP'li Ali İhsan Yavuz'un İstanbul seçimlerine dair öne sürdüğü iddiaları Avukat Kamil Tekin Sürek yorumladı, CHP'li Muharrem Erkek cevap verdi.

AKP'nin İstanbul seçimlerine dair öne sürdüğü 4 iddiaya yanıtlar

Fotoğraf: MA

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    AKP Genel Başkan Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz İstanbul seçimlerine dair, KHK’lilerin seçmen olamayacağı, ölü seçmen olduğu, cezaevindekilerin oy kullandığı ve mühürsüz oy bulunduğuna dair bir dizi iddia öne sürdü ve bunlara dayanarak İstanbul’daki seçimlerin yenilenmesini talep etti. AKP’li Yavuz’un bu iddialarını CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek basın toplantısıyla yanıtladı. Avukat Kamil Tekin Sürek de iddiaları Evrensel’e değerlendirdi. 

    İDDİA 1: KHK’LİLERN OY KULLANAMASI

    Ali İhsan Yavuz: KHK ile ihraç edilmesi sebebiyle mazbatası iptal edilenler oldu. Ben burada bir tartışma daha başlatayım isterseniz. 298’nci yasanın 8’inci maddesi, 'kamu hizmetinden yasaklı olanlar seçme hakkına da sahip değildirler' diyor kanun. Şimdi biz şimdilik böyle bir iddiada bulunmadık. Ama bunu oturup düşünmekte yarar var. YSK bu yönüyle de düşünmesi gerekir. İlk kez bir şey söylüyorum; bir, kısıtlı olanlar. İki, kamu hizmetinden yasaklı olanlar. Peki kamu hizmetinden yasaklı olanlar için illa mahkeme kararı gerekir mi? Bence hayır. Böyle bir şeyin fitilini ateşlemiş de oluyorum.  Önümüzdeki günlerde onu çokça konuşacağız.”

    Muharrem Erkek: Sayın Yavuz diyor ki, "KHK ile ihraç edilenler seçmen olamazlar." Çok vahim bir açıklama. O maddede belirtilen 'mahkeme kararıyla' kısıtlı olanlar ve kamu hizmeti yasaklananlardır. Siz KHK ile ihraç edilenlerin seçme hakkını nasıl ellerinden alırsınız?

    Kamil Tekin Sürek: Kamu hizmetinden yasaklı olanlar ile KHK’liler kastediliyorsa bu da hukuk dışı. Seçim Kanunu’nda öyle bir hüküm yok. OHAL KHK’leri sadece OHAL süresinde geçerlidir. Bize göre o süre zarfında dahi hukuk dışıdır. KHK’liler oy kullanamaz diyorsan seçmen kütüklerine itirazda ileri sürseydin. Ayrıca milletvekili seçimlerinde ve cumhurbaşkanı seçimlerinde de kullandılar. Hatta referandum da dahi kullandılar. O zaman onları da yeniden yap. Saçmalık. Saçmalamayı cin fikirlilik gibi göstermeye çalışıyorlar. Mecliste 5 tane KHK’li milletvekili var.

    İDDİA 2: ÖLÜ SEÇMENLER

    Ali İhsan Yavuz: Bin 229 ölü seçmeni tespit ettik. 

    Muharrem Erkek: Deniyor ki bin 129 ölü seçmen var. O tarihler arasında İstanbul'da bu kadar insanın yaşamını yitirmiş olması çok muhtemel. Bunları YSK biliyor.

    Kamil Tekin Sürek: Ölülerin yerine oy kullanacak olanlar ölülerin kimlikleri ile sandık başına gelmesi lazım. Orada üç dört AKP ve MHP’li görevli ve AKP’nin atadığı başkan ve üye kimlikleri kontrol ediyor. Varsa ölülerin seçmen sayılması onların marifeti. Bütün nüfus müdürlerini onlar atadı. Seçimden önce bu konuda özel çaba gösterdiler. Üstelik seçmen listelerine itiraz hakları vardı.

    İDDİA 3: CEZAEVİNDEKİ SEÇMENLER

    Ali İhsan Yavuz: Peki cezaevi seçmeni? Hem cezaevinde seçmen, hem dışarıda seçmen. Şerhi olan 10 bin 290 kişi. Cezaevinde seçmen ve oy kullanmış. Aynı kişiler, bu kadarı yanına şerh düşülmeden seçmen kayıtlarında var. Kısıtlıların yerine de oy kullanılmış olabilir. 

    Muharrem Erkek: Cezaevi seçmen listeleri siyasi partilere verilmez. YSK vermez seçmen listelerini. AK Parti bu listeleri nereden aldı? Adalet Bakanlığı da bu işin içinde. İtiraz hakları vardı. 26 Şubat 2 Mart arasında niye bu itirazlar yapmadı. Niçin itiraz etmediniz? Seçmen listesine, sandık kuruluna itiraz etmiyorsunuz seçimler bittikten sonra gündeme taşıyorsunuz. Düzeltilen maddi hataları dahi belge olarak size sundular.Takvim içersinde seçmen listeleri askıya çıkar, itirazlar yapılır ve her şey kesinleşir. Orada her şey biter. 'Hafif kanunsuzluk' diye bir tabir kullanıldı. O da çok ilginç. İlk defa karşılaşıyoruz.

    Kamil Tekin Sürek: Gerekçeler hukuki değil. İleri sürdüğü her konu için itiraz süreleri var. Sürelerinde itiraz etmemişler. Her sandıkta en az iki adamları var. Tutanaklarda itirazları yok. Sandık kurulu başkan ve üyesini kendileri memur yaptı. Bunun nedeni kendi lehlerine sonuç almaktı. Şimdi bundan yakınıyorlar. İdari makam sandık kuruluna memur başkan ve üye bulamıyorsa başkasını atar. Kaymakamları suçluyorlar ama kaymakamlar onların yandaşı. Ciddi iseler kaymakamlar hakkında suç duyurusunda bulunsunlar.

    İDDİA 4: MÜHÜRSÜZ OYLAR

    Ali İhsan Yavuz: Bu işin temeli olan sayım döküm cetvellerinden 5 bin 388'i mühürsüzdür, 694'ü imzasızdır, 214'ü boştur, 498 tanesi eksiktir, 919 tanesinde rakam yoktur, bin 335 tanesinde öyle ya da böyle birtakım eksiklikler söz konusudur. Bir seçimde bu kadarının olması mümkün müdür? Keşke CHP de bunu kendisine sorsa."

    Muharrem Erkek: Diyorlar ki, 5388 çetele, yani oy sayım cetvelinde mühür yok. Toplam 62 bin çetele falan var en az. Siz referandumda YSK'ye milyonlarca mühürsüz oy pusulası geçerli sayılsın diye dilekçe verdiniz. AK Parti açıklamalarına böyle devam ederse sayın Cumhurbaşkanının da mazbatası iptal edilebilir.

    Kamil Tekin Sürek: Verdikleri sayılar; ölü, kısıtlı vb. 14 bin oy farkını kapatmıyor. Bütün bunları bildikleri için organize işler diyorlar ama kim organize etmiş belli değil, bir tek kişi hakkında suç duyurusunda bulunmamışlar. Hayali bir suç örgütü, hayaletlerle seçimi İmamoğlu’ya kazandırmış. Buna inanmamızı istiyorlar. (İstanbul/EVRENSEL) 

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