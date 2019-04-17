İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, itirazların ardından 17 gün sonra mazbatasını aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almak üzere İl Seçim Kurulu'na çağrıldı. İmamoğlu sosyal medyadan, "16 Milyon İstanbullunun mazbatasını alıyorum" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Ekrem İmamoğlu'nun İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldığını açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı. Şimdi hep birlikte Saraçhane'ye gidiyoruz, onu makamına yerleştiriyoruz. Biz önden gidiyoruz, onu orada karşılayacağız." dedi.

25 yıl sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı AKP'den CHP'ye geçmiş oldu. Ekrem İmamoğlu, izdiham nedeniyle adliye çıkışında yapacağı açıklamayı iptal etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kimdir?

İL SEÇİM KURULUNDA İZDİHAM

Maltepe İlçe Seçim Kurulunun tamamlanan oy sayımının ardından birleştirme tutanaklarını İstanbul İl Seçim Kuruluna teslim etmesinin ardından Seyrantepe’deki seçim koordinasyon merkezinde bulunan CHP’liler Çağlayan Adliyesindeki İl Seçim Kuruluna geldi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından "Mazbatamızı alıyoruz" paylaşımı yaptı.

Mazbatamızı alıyoruz... — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 17 Nisan 2019

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "Müjde! En sonunda oldu! Mazbatamızı alıyoruz. İl Seçim Kurulu, mazbatasını teslim etmek üzere Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu davet etti. Milletvekillerimizle Çağlayan Adliyesi'ne geçiyoruz." paylaşımı yaptı.

Müjde! En sonunda oldu!



Mazbatamızı alıyoruz. İl Seçim Kurulu, mazbatasını teslim etmek üzere Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu'nu davet etti.



Milletvekillerimizle Çağlayan Adliyesi'ne geçiyoruz. — Özgür Özel (@eczozgurozel) 17 Nisan 2019

İBB'DE DEVİR TESLİM 18.00'DA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki devir teslimin ise 18.00'da yapılması bekleniyor. (HABER MERKEZİ)