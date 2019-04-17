Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan'la yaklaşan 1 Mayıs'ı konuştuk
DİSK Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan ile yaklaşan 1 Mayıs'ı ve hazırlıkları konuştuk.
17 Nisan 2019 16:57Son Güncellenme Tarihi: 17 Nisan 2019 17:51
DİSK/Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Gündem Özel'de Zeliş Irmak'ın sorularını yanıtladı. Seyit Aslan'la 1 Mayıs'a giderken işçi ve emekçilerin taleplerini, sanayi havzalarında süren hazırlıkları ve 1 mayıs için belirlenen sloganları konuştuk. (EVRENSEL WEB TV)
Malatya’nın bağımsız adayları: Birlikteliğimizi 1 Mayıs’a taşıyalım
Türk-İş Kocaeli Temsilciliği 1 Mayıs’ta İzmit'te olacaklarını açıkladı
Lüleburgaz’da 1 Mayıs kutlanacak
Çiğli’de işçiler 1 Mayıs’a hazırlanıyor
DİSK: Kıdem tazminatının gasbına karşı 1 Mayıs’a
1 Mayıs’a nasıl hazırlanmalıyız?
EMEP Sakarya İl Örgütünden Harb-İş Sendikasına ziyaret