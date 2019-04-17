Gıda-İş Genel Başkanı Aslan: Bugünden eylemlere başlamak gerek

DİSK/Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Gündem Özel'de Zeliş Irmak'ın sorularını yanıtladı. Seyit Aslan'la 1 Mayıs'a giderken işçi ve emekçilerin taleplerini, sanayi havzalarında süren hazırlıkları ve 1 mayıs için belirlenen sloganları konuştuk. Aslan'ın değerlendirmelerinden öne çıkan bölümler şöyle:

"İstanbul’daki oy sayımlarının uzatılması, mazbatanın 17 gün sonra veriliyor olması, işçi ve emekçilerin 1 Mayıs sürecindeki tartışmalarını sekteye uğrattı, gündemin gerisine itti.

Asgari ücretli işçiye çay-simit hesabı yapanlar, kaç parayla geçiniyor bunu açıklasınlar önce. Bu hesap işçi ve emekçilerle dalga geçmek demektir. Kınıyoruz.

Gasbedilmek istenen kıdem tazminatı her şeyden önce bir işçi için iş güvencesidir.

Kıdem tazminatının fona devredilmesi, işverenlerin işçileri istedikleri gibi işten atması anlamına gelecektir.

Kıdem tazminatı hakkı bugün bütün işçilerin sahip çıktığı ve çıkmaya devam edeceği bir haktır.

Sermaye sıcak paraya ihtiyaç duyuyor. İşçi ve emekçilerin paralarında oluşturulan fonlar da bu ihtiyaç için kullanılıyor.

‘KIRMIZI ÇİZGİ’ DEMEK YETMEZ

Sendikaların kıdem tazminatı konusunda işçilerin tepkisine uygun davranması gerekiyor. ‘Kırmızı çizgimiz’ demek yetmez.

Kıdem tazminatının fona devredilmesiyle tazminat miktarının da düşürülmesi planlanıyor.

Kıdem tazminatının fona devri dönemsel olacağı için son alınan ücret üzerinden hesaplanmayacak. Bu ciddi kayıp yaratacak.

Kıdem tazminatı konusunda tüm konfederasyonların ‘Kıdem hakkımızı gasbettirmeyeceğiz’ diyerek bir araya gelmeleri gerektiğini düşünüyorum.

Hükümetin kıdem tazminatını gasbetmeye çalıştığını sanayi havzalarında anlatmak için sendikaların bir araya gelerek aydınlatma faaliyeti yürütmesi gerekir.

“BUGÜNDEN FABRİKALARDA EYLEMLERE BAŞLAMAK GEREK”

Sendikalar olarak kıdem düzenlemesinin hazırlanmasını beklemeden, bugünden fabrikalarda ve iş yerlerinde eylemler yaparak tepkimizi göstermemiz gerekir.

Kıdem tazminatı konusunda fabrikalarda iş bırakmadan başlayan ve gerekirse genel grev uygulayacak bir planı bugünden hayata geçirmemiz gerekiyor.

Bugün sendika ya da konfederasyon merkezlerinin adım atmasını beklersek treni kaçırmış oluruz. Bu sorunun asıl muhatabı olan işçilerin şubelere ve merkezlere baskı uygulaması gerekiyor.

1 Mayıs’a giderken öne çıkan gündemlerimiz kıdem tazminatı, işsizlik, iş cinayetleri, sendikal hak ve özgürlükler, grev yasakları, işsizlik fonunun yağmalanması.

2019 hemen tüm iş kolları için toplu sözleşme dönemi. Sözleşme sürecinde yer alacak talepler 1 Mayıs’ın önemli gündemi olacak.

“1 MAYIS HER YERDE, YAYGIN VE KİTLESEL KUTLANACAK”

DİSK Başkanlar Kurulu, bu yıl 1 Mayıs’ın her yerde yaygın ve kitlesel olarak kutlanması kararı aldı.

1 Mayıs için geleneksel anlamı nedeniyle Taksim için başvuru yaptık. Ancak olmadığı takdirde Maltepe, Bakırköy, Saraçhane, Kartal gibi alanlarda da olabilir.

Türk-İş’e bağlı sendikaların İstanbul Şubelerine Kocaeli’ye gitmek yerine İstanbul’da düzenlenecek ortak 1 Mayıs’a katılma çağrısı yapıyoruz. (EVRENSEL WEB TV)

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