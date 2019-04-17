Son 20 yılın 1 Mayıs afişleri sergileniyor

Divriği Kültür Derneği “Türkiye Emek Hareketi 1 Mayıs Afişleri”ni İstanbul’da sergiliyor. Tasarımcı, Çizer Fahrettin Engin Erdoğan’ın Türkiye emek hareketinin son 20 yılında sokakları ve alanları kaplayan 1 Mayıs afiş tasarımlarından oluşan sergi 20 Nisan-15 Mayıs 2019 tarihleri arasında İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Suriye Pasajı’ndaki DKD/Mehmet Atay Sergi Salonu’nda ziyaretçileri ağırlayacak.

Fahrettin Engin Erdoğan’ın “Türkiye Emek Hareketi 1 Mayıs Afişleri Sergisi” 20 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’te Divriği Kültür Derneği Mehmet Atay Sergi Salonu’nda açılıyor. Divriği Kültür Derneğinin düzenlediği sergi son 20 yılın 1 Mayıs afişlerinden oluşuyor. Sergi 15 Mayıs’a kadar açık kalacak.

Sergide, 2000-2019 yıllarını kapsayan, ağırlıkla DİSK, KESK, TMMOB, TTB’nin içinde bulunduğu sendika, meslek ve kitle örgütleri için, Türkiye’nin önemli siyasi eşiklerinde hazırlanmış toplam 26 afiş yer alıyor.

"SERGİYLE EMEKÇİLERİ SELAMLIYORUZ"

1 Mayıs Türkiye Emek Hareketi Afişleri Sergisi afişi

Medyanın, teknolojinin gelişmiş imkanlarını kullanan “egemen” kültürün, toplumun bütün dokularına yayıldığını ifade eden DKD, sergi için yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İktidar sahiplerinin şiddeti kutsayan açıklamaları ve uygulamalarıyla korku bir virüs gibi yayılmakta; tarihini, kimliğini, kişiliğini unutan, sinik bir toplum yaratılarak toplumsal hafıza silinmeye çalışılmaktadır. Emek dünyası da elbette bu anafor içerisinde payına düşeni yaşamaktadır. Ancak, toplumun sürüklendiği bu kör ve sessiz çukurun karanlığına direnen emek örgütlerinin çabalarının da görülmesi gerekmektedir. Toplumsal belleğimize önemli bir katkı sağlaması düşüncesiyle, emek hareketinin son 20 yılında yer alan 1 Mayıs afişlerinden yaptığımız bir derlemeden oluşan sergiyle, çalışan tüm emekçi kesimleri selamlıyoruz.”

İşçi sınıfının “Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü” olan 1 Mayıs’ın yaklaştığı süreçte, emekçilerin yanında olduklarını söyleyen DKD, “Bu sergi, Türkiye’de siyasi iktidar ve rejim değişikliklerinin yaşandığı, insanca yaşam isteğinin, demokrasi, eşitlik, özgürlük, barış taleplerinin, anayasa ve sistem değişikliklerinin, asgari ücretin, ekonomik kriz, darbeler, savaş, işsizlik, yoksulluk ve sendikal yasakların ve emeğe yönelik saldırıların yoğunlaştığı bir dönemin içinde üretilen 1 Mayıs afişlerinden oluşuyor” ifadelerini dile getirdi. (KÜLTÜR SERVİSİ)