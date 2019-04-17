17 Nisan 2019 14:39

BM Kıbrıs raporu: Görüşmelerin başlaması için şartlar henüz oluşmadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'ta müzakerelerin yeniden başlaması için şartların henüz oluşmadığını söyledi.

BM Kıbrıs raporu: Görüşmelerin başlaması için şartlar henüz oluşmadı

Görsel: Wikimedia Commens

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    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs’ta 6 Ekim 2018-10 Nisan 2019’da tarafların “anlamlı ve sonuç odaklı” müzakerelere yeniden başlama noktasında kaydedilen ilerleme ve gelişmelere ilişkin raporunu BM Güvenlik Konseyine sundu.

    AA’nın haberine göre Guterres, “Müzakerelerin yeniden başlaması için gereken şartlar henüz meyve vermese de tarafların bu fırsatı farklılıkların üstesinden gelmek için kullanacağından hâlâ umutluyum” dedi.

    TOPLUM UZLAŞMADAN YANA

    Guterres, Kıbrıslı Liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis’in 26 Ekim 2018 ve 26 Şubat 2019 tarihlerinde BM denetiminde yaptığı iki görüşmeyi “nadir bir fırsat” olarak nitelendirdi. Guterres, “Kıbrıs’ta 2018’in sonlarına doğru Rum ve Türk kesimi tarafından BM ve Dünya Bankasının da katılımıyla ortak yapılan anket sonucunun her iki toplumda da çoğunluğun barış planın nasıl olacağına dair çok az bilgi sahibi olduğunu ya da hiç olmadığını ortaya koyduğunu” kaydetti.

    Anket sonuçlarının aynı zamanda, her iki toplumda çoğunluğun uzlaşma arzusunu dile getirdiğini ancak toplumların uzun süredir devam eden statükonun siyasi, ekonomik ve sosyal sonuçlarından kaygı duyduğunu da gösterdiğini belirten Guterres, müzakerelerle ilgili önemli konular hakkında iki taraftan yapılan “düello gibi açıklamaların siyasi süreçteki ortama katkıda bulunmadığını” ifade etti.

    Guterres, “İki taraf da kamuoyunda kapsamlı bir çözüm için gerekli siyasi iradenin var olduğu konusundaki şüpheleri dindirmeyi genel olarak başaramadı. Barış sürecinin geleceğine dair belirsizliğin devam etmesi iki toplumu siyasi angajmandan caydırdığı izlenimi verdi, kamuoyu algı anketlerinde daha fazla katılım isteği olmasına rağmen. Bu belirsizlik ayrıca iki toplumun yeniden birleşmesi beklentilerine dair inancı aşındırıyor” dedi.

    İKİ TARAF DA BEKLENTİLERİNİ DÜŞÜRMELİ

    Bu süreçte Kıbrıs’ta 2 yeni sınır kapısının daha geçişlere açıldığına, cep telefonlarının adanın her iki tarafında da kullanılabilmesi gibi güven artırıcı önlemler alındığına ve her iki liderin de 18 bölgede mayınların temizlenmesi konusunda hemfikir olduğuna değinen Guterres, sürece dair gözlemlerini “Kıbrıs sorununa kalıcı çözüm öncelikle tarafların elinde. Çözüm için her iki tarafın da bütün konularda beklentilerinden daha azını kabul etmesi gerek. Kapsamlı bir çözüm büyüme, refah ve güven için fırsatlar yaracak, aksi takdirde bunlar olmayacak” şeklinde ifade etti.

    Guterres, “Devam eden istişarelerin müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacağını umuyorum. Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulunması için tüm gücümle arabuluculuk yapabilirim. İki lidere ve toplumlarına, garantör güçlere ve ilgili diğer taraflara yapıcı, yaratıcı ve gerekli aciliyet duygusuyla bu çabalara dahil olması çağrısı yapıyorum” ifadelerini kullandı.

    İki bölgeli, iki toplumlu ve eşit siyasi hakların olduğu bir federasyon konusunda taraflara önemli konulardaki farklılıkları açığa kavuşturmak için daha önce teklif ettiği 6 noktayı yapıcı bir şekilde değerlendirme çağrısında da bulunan Guterres, “Müzakerelerin yeniden başlaması için gereken şartlar henüz meyve vermese de tarafların bu fırsatı farklılıkların üstesinden gelmek için kullanacağından hâlâ umutluyum” görüşünü dile getirdi. (DIŞ HABERLER)

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