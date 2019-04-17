17 Nisan 2019 14:17

İstanbul Barosu: Çırağan şiddetinin hesabını soracağız

İstanbul Barosu, Çırağan Sarayı yolunun trafiğe kapatılmasının nedenini sorduğu için darbedilen Av. Sertuğ Sürenoğlu ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Barosu: Çırağan şiddetinin hesabını soracağız

Ekran görüntüsü, TBB Başkanı Feyzioğlu'nun Facebook'tan yayımladığı videodan alınmıştır. 

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    İstanbul Barosu, Demirören ve Kalyoncu ailelerinin çocuklarının düğününün yapıldığı Çırağan Sarayı’ndaki yolun trafiğe neden kapatıldığını soran Avukat Sertuğ Sürenoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları tarafından maruz kaldığı şiddetle ilgili açıklama yaptı. Baro, “Uygulanan şiddet, son dönemde ülkemizin yönlenmekte olduğu otokrasinin somut bir göstergesidir” dedi.

    İstanbul Barosu tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada “Zorla imzalatılan tutanakta 'hakaret ettiği' ikrarı bulundurduğu için, gece boyu nezarette tutulan meslektaşımız sabah saatlerinde “özel bir talimatla” mevcutlu olarak sorguya getirilmiş, ifadeyi alan savcının “tutuklama talebiyle” sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, Hakimlik tarafından da tedbir uygulanarak (ev hapsi) serbest bırakılmıştır” denildi.

    “Şiddet uygulayanın değil, bizzat şiddete maruz kalanın yargılanıp, tutuklama koşulları mevcut gibi değerlendirerek tedbir uygulandığı bu olay, başından itibaren özel olarak değerlendirilmesi gereken çok acı bir örnektir” ifadeleri kullanıldı.

    "SÜRECİ ÖZENLE VE İVEDİLİKLE İZLEYECEĞİZ"

    Yaşanan şiddetten sonra sürecin dikkatle izleneceğinin belirtildiği İstanbul Barosu açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve/veya Emniyet Müdürlüklerinin bu eşkıya özlü polis kimlikli kişiler için hangi işlemi uygulayacağını, bu türden kişilerin mevcudiyetinden herhangi bir rahatsızlık duyup duymadıklarını, adliye safhasında, soruşturmayı genişleterek karşısındaki şüpheliyi o hale getiren polisi çağırmak yerine ayakta zor duran 'şüpheli avukatı' tutuklamaya sevkeden savcı ile ilgili hangi işlemin yapılacağını, hastanede tedavisi gereken ve avukat sıfatı taşıyan 'asıl mağdur' konumundaki kişi için sanki koşulları varmış gibi tedbir uygulayan yargıç hakkında hangi işlemin yapılacağını, özenle, dikkatle ve ivedilikle izleyeceğiz. Çırağan terörünün hesabını yargıda soracağız.” (HABER MERKEZİ)

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