Kayyımın makam odası görüntülerini paylaşan Mızraklı: Kayyım raporu

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Kayyımın 750 bin TL’ye yapıldığı belirtilen lüks makam odasının görüntülerini paylaşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, görüntülerin kayyımın raporu gibi olduğunu ifade ederek, “Kendi coğrafyasının gerçekliğinden kopmuş kendisine ayrı bir dünya yaratmış” diye konuştu.

Twitter hesabından kayyımın makam odasının görüntülerini paylaşan Mızraklı’nın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. “Bakın bakın! Halkın parası ile kendilerine saraylar yapmışlar... Bütün israf ve şatafatlarını halka tek tek göstereceğiz” notuyla görüntüleri paylaşan Mızraklı, makam odasının eski halini hatırladığını dile getirerek, kabul ve depo odasının kayyımın özel banyosuna dönüştüğünü gösterdi. Mızraklı, lüks ve şatafata karşı tepkisini şu ifadelerle dile getirdi: “Tüyü bitmemiş yetimin hakkı diye konuşanlar, işte nasıl talan ediyorlar, onu en iyi gösteren görüntüler. Her şeyin lüks ve gösteriş üzerine olduğunu gösteren görüntüler. Bunlar hiç Diyarbakır’ın yoksul evlerine gitmemişler. Bunlar yoksulların halinden anlamazlar. Amed’in halinden anlamazlar.”

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen Uyanık görüntüler üzerine Evrensel’e konuştu.

“GÖRÜNTÜLER İNSANDA MAHCUBİYET YARATIYOR”

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde, kayyım tarafından yaptırılan makam odası. Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

Eş Başkan Mızraklı, görüntüler karşısında söze gerek kalmadığını belirterek, bunun kayyım zihniyetini halktan nasıl kopuk yaşadığının da göstergesi olduğunu söyledi. Mızraklı, “Paylaştığımız görüntüler oldukça çarpıcıydı en önemlisi söze gerek bırakmayan paylaşımlardı. Kayyım raporu gibiydi. Kendi coğrafyasının gerçekliğinden kopmuş kendisine ayrı bir dünya yaratmış. Aynı zamanda o kapıdan çıktığı zamanki gerçeklikle bağ kuramamış bir zihniyetin görüntülerini izledik. O görüntüler insanda ilk önce mahcubiyet yaratıyor” dedi.

“SİYASET MALZEMESİ DEĞİL GERÇEKLİKTİR”

Makam odasını kendilerinin kullanmayacaklarını, halkla birlikte alacak karar doğrultusunda değerlendireceklerini belirten Mızraklı, bundan sonraki süreçte de ulaştıkları her bilgi ve görüntüyü kamuoyuyla paylaşacaklarını ekledi. Mızraklı, “Eminim ki oraya baktıkları zaman herkesin başka şeylerle benzeştirme yaptığı, başka yerlere benzettiği bir duygulanma da olmuştur. Bu sadece Diyarbakır özelinde bir durum değil ama ne olursa olsun. Biz gördüğümüzü kamuoyuyla paylaşmak durumundaydık. Bunun siyaset malzemesine dönüştürülmesini işin doğrusu sempatik bulmuyorum. Bu bir gerçekliktir” dedi.

“HALKTAN KOPUK OLDUKLARININ GÖRÜNTÜSÜDÜR”

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde, kayyım tarafından yaptırılan makam odası. Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

Mazbatası verilmeyen Eş Başkan Hülya Alökmen Uyanık ise kayyımların halkla hiçbir bağının olmadıklarını her yerde dile getirdiklerini ve görüntülerin bu gün kendilerini doğruladığını ifade ederek, “Kayyım politikaları başladığından beri biz sürekli nasıl bir gasp nasıl bir iradeyi yok sayma olduğunu ifade ediyorduk. Nasıl halkın içine aslında çıkmadıkları aslında halkın ihtiyaçlarını görmedikleri. O görüntüler halktan nasıl kopuk olduklarının halkın dertlerini, kederlerini, eziyetlerini nasıl görmediklerinin görüntüsüdür. Söze gerek yok” dedi.