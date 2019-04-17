CHP’li Sezgin Tanrıkulu: Mart ayında 180 yaşam hakkı ihlali yaşandı

CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun hazırladığı 2 Mart 2019 Hak İhlalleri Raporu’na göre; 180 yaşam hakkı ihlali yaşanırken yapılan eylemlerde 585 kişi gözaltına alındı. 1 ayda 15 gazeteci ise gözaltına alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili ve Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkan Vekili Sezgin Tanrıkulu, “Mart 2019 Hak İhlalleri Raporunu” açıkladı. Rapora göre mart ayında Türkiye’de 180 yaşam hakkı ihlali yaşandı. Bu kapsamda “Yargısız infaz, dur ihtarı ve rastgele ateş açma olaylarında” 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Rapora göre cezaevlerinde 7 kişi yaşamını yitirirken, silahlı çatışmalarda ise 22 hak ihlali yaşandı. Ay içinde 27 kadın erkekler tarafından öldürüldü, iş cinayetleri kapsamında ise 108 kişinin yaşamını yitirdi. Raporda, şüpheli asker ölümü 2, sivil çatışmalarda 9 kişi, ‘Örgüt saldırılarında’ 1, polis ve asker araçlarının dahil olduğu olaylarda 1 kişi yaşamını yitirdiği belirtildi. Yine ay içinde 7 mültecinin de yaşamını yitirdiği aktarıldı. Raporda, cezaevlerinde “İşkence ve kötü muamele” kapsamında 129, “İşkence” kapsamında ise 74 hak ihlali yaşandığı yer aldı. Raporun “Düşünceyi ifade özgürlüğü” başlığında yer alan ihlaller ise şöyle: “Mahkum olan gazeteci, yazar, yayıncı sayısı 15, gözaltına alınan gazeteciler 15, tutuklanan gazeteci 1, düşünceyi ifade nedeniyle mahkum olanlar 20, tutuklanan, gözaltına alınan sanatçılar, politikacılar, yazarlar 10, mahkum olan akademisyen sayısı 30, sosyal medya paylaşımları nedeniyle göz altına alınan sayısı 90, tutuklanan sayısı ise 1.” (Ankara/MA)