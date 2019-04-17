EMEP Sakarya İl Örgütünden Harb-İş Sendikasına ziyaret

Emek Partisi Sakarya İl Örgütü yönetici ve üyeleri Harb-İş Sendikası Sakarya Şubesini ziyaret ederek Tank Palet fabrikasının özelleştirilmesi ve yaklaşan 1 Mayıs’ı konuştu. Ziyaret sırasında konuşan Harb-İş Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz Tank Palet Fabrikasının özelleştirilmesini değerlendirerek, silah fabrikasının satılamayacağının altını çizdi. Bu süreçte halktan daha fazla destek beklediklerini söyleyen Yavuz, “Ateş düştüğü yeri yakıyor, ancak bugün elinden ekmeği alınanlar için mücadele etmezsek yarın bizler de ekmeğimizden olacağız” dedi.

Fabrikanın özelleştirilmesine şiddetle karşı olduklarını ve mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Yavuz, yaklaşan bir 1 Mayıs’a ilişkin de “1 Mayıs işçilerin birlik ve mücadele günüdür. Ayrım yapmaksızın her kesimden işçinin bir arada kutlaması gerekir” dedi. Türk-İş in çağrısıyla bu 1 Mayıs’ta Kocaeli’nde olacaklarını belirten Yavuz, Sakarya yerelinde de basın açıklaması yapacaklarını aktardı. (Sakarya/EVRENSEL)

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