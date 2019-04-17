17 Nisan 2019 13:39

Erdoğan’ın korumalarından vatandaşı kim koruyacak?

Av. Tugay Bek, Çırağan Sarayı’ndaki yolun trafiğe neden kapatıldığını soran ve ardından koruma şiddetine maruz kalan Avukat Sertuğ Sürenoğlu'nu yazdı.

Erdoğan’ın korumalarından vatandaşı kim koruyacak?

Ekran görüntüsü, TBB Başkanı Feyzioğlu'nun Facebook'tan yayımladığı videodan alınmıştır. 

    • Paylaş

    Av. Tugay BEK

    Demirören ve Kalyoncu ailelerinin çocuklarının düğününün yapıldığı Çırağan Sarayı’ndaki yolun trafiğe neden kapatıldığını soran Avukat Sertuğ Sürenoğlu koruma şiddetine maruz kaldı.

    Basına yansıyan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın korumaları, Avukat Sürenoğlu’nu zorla bir minibüse bindirmiş, ters kelepçe takıp gözlerini bağlamış ve araç Çırağan Sarayının içine alınmış. İçerde eğlence yapıldığı saatlerde meslektaşımız iki saat boyunca işkenceye maruz kalmış. Sonradan açığa çıktığı üzere; korumalar Sürenoğlu’na Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasını kabul eden bir tutanak da imzalatmaya çalışmış, aksi takdirde dayağın devam edeceğini söylemiş. Zor durumda kalan Sürenoğlu tutanağı imzalayınca, korumalar Sürenoğlu’nu polise teslim etmiş. Sonuç olarak tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen meslektaşımız hakkında ev hapsi kararı verildi.

    İBRAHİM ALICI OLAYINI HATIRLATTI

    Bu olay, 2014 yılında Osmaniye mitinginde pankart açan İbrahim Alıcı’ya yapılan koruma şiddetini anımsattı. Ki o korumalar da dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın korumalarıydı. Bizim de avukatı olduğumuz İbrahim Alıcı, miting alanında gözaltına alındıktan sonra, emniyete götürülmeden önce korumalar tarafından bir minibüse bindirilmiş, elleri kelepçelenerek 1 saat süreyle dövülmüştü. Ölümle tehdit edilmiş ve kafasına silah dayanmıştı. İşkence mağduru İbrahim Alıcı, kendisine içinde hiç koltuk bulunmayan camları karartılmış bir minibüste işkence yapıldığını anlatmıştı. Avukat Serenoğu’nun da benzer bir şekilde işkence ve şiddete maruz kalması kafalarda soru işaretlerinin uyanmasına yol açıyor. O zaman Alıcı adına, Erdoğan’ın korumaları hakkında yapmış olduğumuz suç duyurusuna, beklediğimiz gibi takipsizlik kararı verildi. Erdoğan’a hakaret ettiği iddiası ile İbrahim Alıcı hakkında dava açıldı.

    Erdoğan'ın korumaları, Demirören-Kalyoncu düğününde avukatı darbetti

    Erdoğan'ın korumaları, Demirören-Kalyoncu düğününde avukatı darbetti

    KORUMA ŞİDDETİ ABD’DE GÜNDEME GELMİŞTİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2017 yılında ABD'yi ziyareti sırasında Türk Büyükelçiliği önündeki protestocular da korumalar tarafından tekme ve yumruklarla darbedilmişti. Koruma polislerinin müdahalesi neticesinde 9 protestocu ile birlikte 1 polis memuru ve 2 gizli servis görevlisi yaralanmıştı. Ardından 15 koruma polisi hakkında ABD'de dava açılmıştı. Devlet Başkanı korumalarının, koruma polisliğinin çok ötesinde protestoculara yönelik müdahalede bulunması, ABD kamuoyu tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı. O dönem Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı, koruma polislerinin eylemlerini savunup protestocuları suçlamıştı.

    FEYZİOĞLU’NUN TEPKİSİ

    Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, avukata yönelik işkenceye sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla “tepki” gösterdi. Meslektaşımıza karşı bu suçu işleyenlerin Erdoğan’ın korumaları olduğu hususunda bir tereddüt yokken, Feyzioğlu açıklamasında bu olaya karışan kişileri genel olarak polisler diye tanımlayarak, Cumhurbaşkanı ile ilişkisinin bozulmaması için “özenli” davrandığını göstermiş oldu. Koruma polislerinin yapmış olduğu işkenceyi,  genel bir polis işkencesi olarak tanımlamak da failleri korumanın bir başka yoludur.

    CEZASIZLIK EN TEMEL SORUN

    Failler suç işlemek hususunda çok rahatlar, aynı alışkanlık ve yöntemlerle, alenen suç işleyebiliyor, sanki yakalanma ve cezalandırılmaktan çekinmiyorlar. İz bırakmaktan kaçınmak bir yana sanki kim oldukları ve kim adına bu suçu işledikleri bilinsin istiyorlar. Var olan hiçbir hukuk kuralının onları bağlamayacağını ve yine sanki savcılara, mahkemelere hesap vermeyeceklerini düşünüyorlar. Şu ana kadar adı geçen işkence ve kötü muamele suçlarından dolayı haklarında hiç işlem yapılmamış olması, yani cezasızlık bu rahatlıklarının en önemli nedeni. 

    Barolar ve avukatların ısrarı, demokrasi mücadelesini büyütecek Avukat Sertuğ Sürenoğlu’na yönelik işkencenin faillerinin cezasız kalmasını engelleyebilecek güçtedir. Bir başka insanımızın benzer bir hak ihlaline maruz kalmaması için demokrasi güçleri hep birlikte “işkenceye sıfır tolerans” diye haykırmalıdır.

    Çırağan’da avukata yapılan işkence meclis gündemine taşındı

    Çırağan’da avukata yapılan işkence meclis gündemine taşındı

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Tüm Köy Sen: Fındık Çalıştayından üreticiye mağduriyet çıktı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    İstanbul’da seçim yenilenirse faturayı kim öder?

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Beterotu ve Devran

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Saltanat ya da hukuksuzluk

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    On maddede kıdem tazminatı*
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    AKP ve MHP'den Maltepe seçimi ile ilgili itiraz başvuruları
    AKP ve MHP'den Maltepe seçimi ile ilgili itiraz başvuruları

    MHP, İstanbul Maltepe'deki seçimin iptali için İlçe Seçim Kurulu'na olağanüstü itiraz başvurusu yaptı. AKP'den de Maltepe'ye yeni bir itiraz yapıldı.

    Malatya’nın bağımsız adayları: Birlikteliğimizi 1 Mayıs’a taşıyalım
    Malatya’nın bağımsız adayları: Birlikteliğimizi 1 Mayıs’a taşıyalım

    Malatya’da EMEP’in desteğiyle seçimlere katılan bağımsız adaylar; çalışmalarını 1 Mayıs için sürdürüyor.

    GÜNCELLENDİ
    Tuşba'da mazbatanın verildiği AKP adayına sert tepki
    Tuşba'da mazbatanın verildiği AKP adayına sert tepki

    Van Tuşba’da eş başkan seçilen Yılmaz Berki ve Ayşe Minaz yerine AKP’li aday Salih Akman’a mazbata verilmesi meclis toplantısında tartışma yarattı.

    Gazeteci Rahmi Yıldırım'a dava: Hulusi Akar’a üzülmek "hakaret" oldu
    Gazeteci Rahmi Yıldırım'a dava: Hulusi Akar’a üzülmek "hakaret" oldu

    Gazeteci Rahmi Yıldırım hakkında "Genelkurmay başkanı için çok üzülüyorum!" başlıklı yazısı nedeniyle "hakaret" suçlamasıyla dava açıldı.

    İstanbul Barosu: Çırağan şiddetinin hesabını soracağız
    İstanbul Barosu: Çırağan şiddetinin hesabını soracağız

    İstanbul Barosu, Çırağan Sarayı yolunun trafiğe kapatılmasının nedenini sorduğu için darbedilen Av. Sertuğ Sürenoğlu ile ilgili açıklama yaptı.

    Kayyımın makam odası görüntülerini paylaşan Mızraklı: Kayyım raporu
    Kayyımın makam odası görüntülerini paylaşan Mızraklı: Kayyım raporu

    Kayyımın şatafatlı makam odası görüntülerini paylaşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı Evrensel'e konuştu.

    GÜNCELLENDİ
    CHP'den AKP'nin İstanbul seçimlerine yaptığı itiraza yanıtlar
    CHP'den AKP'nin İstanbul seçimlerine yaptığı itiraza yanıtlar

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, AKP'nin İstanbul seçimlerine itiraz dilekçesinde yer alan iddialara yanıt verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Sudan’da demokrasi nöbeti sürüyor, El Beşir cezaevine gönderildi
    Sudan’da demokrasi nöbeti sürüyor, El Beşir cezaevine gönderildi

    Sudan'ın devrik başkanı Ömer El Beşir'in cezaevine konulduğu açıklandı. Öte yandan halkın eski rejim kalıntıları ile darbeye karşı eylemleri sürüyor.

    ‘Stonehenge’i Anadolulu göçmenler inşa etti’
    ‘Stonehenge’i Anadolulu göçmenler inşa etti’
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    38. İstanbul Film Festivali'nin ödülleri sahiplerine verildi
    38. İstanbul Film Festivali'nin ödülleri sahiplerine verildi
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler Barcelona ve Ajax oldu
    Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler Barcelona ve Ajax oldu
    Clippers, 31 sayı geriden gelerek Warriors’ı yendi
    Clippers, 31 sayı geriden gelerek Warriors’ı yendi
    Obezite ölçümünde ‘Normal’ olan ne?
    Obezite ölçümünde ‘Normal’ olan ne?
    Tüm Köy Sen: Fındık Çalıştayından üreticiye mağduriyet çıktı
    Tüm Köy Sen: Fındık Çalıştayından üreticiye mağduriyet çıktı

    Tüm Köy Sen Genel Başkanı Sadık Turan, Tarım Bakanı Pakdemirli’nin de katıldığı Fındık Çalıştayının sonuçlarını değerlendirdi.

    CHP'den Ali İhsan Yavuz ve Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu
    CHP'den Ali İhsan Yavuz ve Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP'li yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. İsimler arasında AKP'li Ali İhsan Yavuz da var.

    GÜNCELLENDİ
    Ekrem İmamoğlu: Tutanak tutulduğu an biz görevimizi almışız demektir
    Ekrem İmamoğlu: Tutanak tutulduğu an biz görevimizi almışız demektir

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, birleştirme tutanaklarının tutulduğu an sürecin netleşmiş olacağını söyledi.

    Diyarbakır'da HDP’nin açıklamasına müdahale: Milletvekili yaralandı
    Diyarbakır'da HDP’nin açıklamasına müdahale: Milletvekili yaralandı

    Diyarbakır'da HDP’nin tecride ve YSK’nin KHK kararına karşı yapacağı basın açıklaması için toplanan milletvekillerine polis saldırdı.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da seçime itirazda son durum | Oy sayımı bitti, İmamoğlu önde
    İstanbul'da seçime itirazda son durum | Oy sayımı bitti, İmamoğlu önde

    31 Mart gecesinden itibaren başlayan İstanbul seçimleri tartışmasının kronolojisi, geçersiz oyların sayımında son durum ve liderlerden açıklamalar...

    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ öğrencileri: Şenlik ODTÜ'nün, ODTÜ bizimdir
    ODTÜ öğrencileri: Şenlik ODTÜ'nün, ODTÜ bizimdir

    ODTÜ öğrencileri, Devrim Stadyumu’nun bahar şenliği programında yer almamasını protesto ederek Rektörlük kapısına dayandı.

    GÜNCELLENDİ
    AKP'li Yavuz'dan 'İstanbul' açıklaması: Kesinlikle bir şeyler oldu
    AKP'li Yavuz'dan 'İstanbul' açıklaması: Kesinlikle bir şeyler oldu

    AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: İddiamız net, organize usulsüzlük yapıldı.

    GÜNCELLENDİ
    AKP'den asgari ücretlilere yine 'çay-simit' hesabı
    AKP'den asgari ücretlilere yine 'çay-simit' hesabı

    AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, asgari ücretli bir ailenin üç öğün çay-simit menüsüyle bir ayı ‘fazlasıyla’ geçirebileceğini söyledi.

    Türkiye Sudan’a ne kadar yatırım yaptı?
    Türkiye Sudan’a ne kadar yatırım yaptı?

    Türkiye hükümeti ve Türk şirketler, büyük yatırımların yapıldığı Sudan’ı yakından takip ediyor. Peki Türkiye-Sudan ilişkisi nasıl seyredecek?

    Rabia Naz'ın ölümü ile ilgili polisler hakkında soruşturma başlatıldı
    Rabia Naz'ın ölümü ile ilgili polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında olay yeri incelemesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı.

    GÜNCELLENDİ
    AKP İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi talebiyle YSK'ye başvurdu
    AKP İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi talebiyle YSK'ye başvurdu

    AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, YSK’ye yapılan iptali ve yenileme başvurusunun ardından gazetecilere açıklama yaptı.

    Akar: F-35 projesinin ortakları sorumluluğunu yerine getirmeli
    Akar: F-35 projesinin ortakları sorumluluğunu yerine getirmeli

    Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'deki görüşmelerinin "olumlu" geçtiğini söyledi ve F-35 projesine ilişkin konuştu.

    Konut satışları mart ayında azaldı
    Konut satışları mart ayında azaldı

    TÜİK verilerine göre mart ayında konut satışları yüzde 5,3 oranında azaldı.

    "Ankara Büyükşehir Belediyesinde retina taramasıyla girilen oda var"
    "Ankara Büyükşehir Belediyesinde retina taramasıyla girilen oda var"

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer: Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesinde retina taramasıyla girilen bir oda olduğunu söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları göreve başladı
    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları göreve başladı

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı mazbatasını alarak göreve başladı. Eş Başkan Uyanık'a ise mazbatası verilmedi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye, sıfır gümrük vergisiyle patates ithal etme süresini uzattı
    Türkiye, sıfır gümrük vergisiyle patates ithal etme süresini uzattı

    200 bin ton patatesin gümrük vergisi uygulanmadan ithal edilme süresi 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.