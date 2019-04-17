Tüm Köy Sen: Fındık Çalıştayından üreticiye mağduriyet çıktı

Ordu’da Tarım Bakanı Pakdemirli’nin de katıldığı Fındık Çalıştayını değerlendiren Tüm Köy Sen Genel Başkanı Sadık Turan, “Dört ana maddede toplanan sonuç bildirgesinde üreticilerin sorununu değil, tarım ve gıda tekellerinin çıkarları gözetilmiş” dedi.

“17 Nisan Çiftçiler Günü’nde sorunların çözümüne yönelik değerlendirmeler yapılması gerekirken yine mağduriyetimiz sürdürülmek isteniyor” sözleri ile sonuç bildirgesine tepki gösteren Sadık Turan, sonuç bildirgesinin başlıklarına göre şu değerlendirmeyi yaptı:

“Fındıkta verim ve kalite bölümünde bahçelerin yaşlılığından ve verim düşüklüğü nedeniyle yeniden dikimden söz ediliyor ama nasıl olacağı ve üreticilerin bundan nasıl yararlanacağından bahsetmiyorlar. Ayrıca üreticinin üretim bölgelerinden uzaklaştıklarını ve bu nedenle bakımın ‘şirketler’ tarafından yapılması öneriliyor. Yani üretici değil, şirketler kazanacak. Bahçe yenilemeyi yıllara dağıtarak, masrafları devlet tarafından karşılanmasıyla üretici yapar. Ayrıca bu çalışmayı şirketler aracılıyla değil de kurulması gereken köy kooperatifleri aracılıyla yapılabilir. Kooperatif, üretim alanından ayrılanların bahçelerinin bakımını, üretim sürecini değerlendirir. Ama iktidarın amacı tarım arazilerini şirketlere teslim etmek olduğu için planını böyle yapıyor. Alan bazlı destekten yüzde 10 fon kesintisi yapılmak isteniyor. Üretici yasal hakkı olan GSMH’nin yüzde bir oranındaki desteği de alamazken yetersiz olan destekten kesinti yapılmak isteniyor. Bu politika üreticinin aleyhinedir.”

SÖZLEŞMELİ ÇİFTÇİLİK NİYETİ!

Depolama ve muhafaza başlığındaki ‘Lisanslı depoculuk destekleri sanayici ve tüccar lehine de genişletilmelidir’ vurgusuna dikkat çeken Turan, “Depo sorununun gündeme getirilmesi üreticinin elindeki fındığı bir merkezde toplayabilme niyetidir. Bu maddede de üretici korunmuyor. Depolama bir sorun ama çözümü şirketlerin lehine değil; üreticilerin örgütlenmesi ve kooperatifleşmesinin önündeki engelleri kaldırarak, destek olunarak üreticilerin kendi depolarını oluşturabilmeleri sağlanmalıdır” dedi.

Tüm Köy Sen Genel Başkanı Turan Çalıştayın asıl amacının ‘mevzuat ve destekleme’ bölümde açık edildiğini söyleyerek, “Bu bölümde ‘Arazi bankacılığı ve sözleşmeli üretim ve arazi kiralaması uygulaması yaygınlaştırılmalı’ deniyor. İşte asıl amaç bu. Yıllardır fındık politikası ‘Sözleşmeli tarım sürecine gidiyor’ diyorduk. Kapıya dayandı. Arazi bankacılığı aracılıyla şirketler üreticinin topraklarını belki 49 yıllığına kiralayacak, hatta satın alacaklar. Ya köylüler şirketleşecek ya da şirketler tarım yapacak. Eski Tarım Bakanı Mehdi Eker bu sözleri söyleyeli çok oldu ama devamcıları uygulama aşamasına geldiler. Biz sendika olarak el koymaya karşı çıkarak kooperatifler aracılığı ile çözüm öneriyoruz” dedi.

EMEP: ŞİMDİ DE FINDIK BAHÇELERİNE GÖZ DİKTİLER

Emek Partisi Ordu Altınordu İlçe Başkanı Yusuf Kaya da Fındık Çalıştayı sonuç bildirgesini değerlendirerek, “Her zaman dediğimiz gibi iktidar ihracatçıların lehine, üreticilerin aleyhine politikalarını sürdürüyor.” dedi.

Üreticilerin umutlarının karartıldığını belirten Kaya, “Yıllardır ülkeyi yöneten ve ülke tarımını çökerten, dışa bağımlı hale getiren iktidardan ve ihracatçıların yaptığı toplantıda üreticilerin lehine kararların çıkmasını beklemiyorduk, yanılmadık. Adım adım ilerleyen süreç sonunda üreticilerin fındık bahçelerine göz diktiklerini ‘arazi bankacılığı’, ‘sözleşmeli üretim sözleşmesi’ kavramlarını kullanarak belli ettiler” tespitini yaptı. (Ordu/EVRENSEL)