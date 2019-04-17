CHP'den AKP'nin İstanbul seçimlerine yaptığı itiraza yanıtlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, AKP'nin İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi için yaptığı başvuruda yer alan itirazlara yanıt verdi. Başkanlık referandumunda tartışmalı bir kararla YSK'nin mühürsüz oyları geçerli kabul ettiğini hatırlatan Erkek, AKP'nin 5388 çetelede mühür olmamasına ilişkin itiraz için "Siz referandumda YSK'ye milyonlarca mühürsüz oy pusulası geçerli sayılsın diye dilekçe verdiniz. AK Parti böyle devam ederse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası iptal edilebilir" dedi.

Erkek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

YSK, ADALET VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İTHAM EDİLİYOR, CHP DEĞİL

"Dilekçeyi izlediğimizde YSK'yi, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nı itham ettiğini görüyoruz. Seçmen kütüklerini onlar oluşturuyorlar. CHP oluşturmuyor.

"1129 ÖLÜ SEÇMEN"E YANIT

Deniyor ki 1129 ölü seçmen var. O tarihler arasında İstanbul'da bu kadar insanın yaşamını yitirmiş olması çok muhtemel. Bunları YSK biliyor.

"NİÇİN İTİRAZ ETMEDİNİZ?"

İtiraz hakları vardı. 26 Şubat-2 Mart arasında niye bu itirazlar yapmadı. Niçin itiraz etmediniz? Seçmen listesine, sandık kuruluna itiraz etmiyorsunuz seçimler bittikten sonra gündeme taşıyorsunuz. Düzeltilen maddi hataları dahi belge olarak size sundular. Takvim içerisinde seçmen listeleri askıya çıkar, itirazlar yapılır ve her şey kesinleşir. Orada her şey biter. 'Hafif kanunsuzluk' diye bir tabir kullanıldı. O da çok ilginç. İlk defa karşılaşıyoruz.

"KHK AÇIKLAMASI ÇOK VAHİM"

(Ali İhsan Yavuz'un "KHK ile ihraç edilenler seçmen olamazlar" iddiası) Çok vahim bir açıklama. O maddede belirtilen 'mahkeme kararıyla' kısıtlı olanlar ve kamu hizmeti yasaklananlardır. Siz KHK ile ihraç edilenlerin seçme hakkını nasıl ellerinden alırsınız?

"CEZAEVİ SEÇMEN LİSTELERİNE NEREDEN ULAŞTINIZ?"

Cezaevi seçmen listeleri siyasi partilere verilmez. YSK vermez seçmen listelerini. AK Parti bu listeleri nereden aldı? Adalet Bakanlığı da bu işin içinde.

"BÜYÜKÇEKMECE NÜFUS MÜDÜRÜNÜN SIKI AK PARTİLİ OLUĞU BİLİNİYOR"

Büyükçekmece'de Hasan Akgün ilk defa seçim kazanmıyor. 6.dönemine girdi. Deniyor ki Büyükçekmece'de belediye işçisi görevlendirildi diyor. Kim talep etti? Valilik talep etti. Bu Türkiye'nin her yerinde böyledir. Bu kişi 18 Ocak'ta tutuklandı. Seçmen listeleri 31 Ocak'ta kesinleşti. Büyükçekmece'yle ilgili organize usulsüzlük yapıldıysa kamu görevlileri yapmıştır. Hangi görevliler yapmıştır açıklayın. Nüfus müdürünün çok sıkı bir AK Partili olduğu, Sayın Erdoğan'ın yakını olduğu biliniyor.

MÜHÜRSÜZ OYLAR: ERDOĞAN'IN MAZBATASI İPTAL EDİLEBİLİR

(Mühürsüz oyların dilekçede yer alması) Diyorlar ki, 5388 çetele, yani oy sayım cetvelinde mühür yok. Toplam 62 bin çetele falan var en az. Siz referandumda YSK'ye milyonlarca mühürsüz oy pusulası geçerli sayılsın diye dilekçe verdiniz. AK Parti böyle devam ederse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası iptal edilebilir.

"EKREM İMAMOĞLU'YU TEBRİK EDİN ARTIK"

Mağlubiyetin üzerini örtmek için yapılan açıklamaları dinledik. 1 Nisan'da da kazanan Ekrem İmamoğlu'ydu, 17 Nisan'da da Ekrem İmamoğlu. Fark ne kadar? 13 bin 729. 3870 farkla kazandık diyenler, 13729 oyla kazanan Ekrem İmamoğlu'yu artık tebrik etsin. Demokrasimiz ağır hasar gördü malesef. Gelin bunu onaralım Türkiye normalleşsin." (HABER MERKEZİ)

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