10 Ekim Katliamı davasında IŞİD'lilerin eşleri dinlenecek

10 Ekim Ankara Katliamı’nın firari 16 sanığının yargılanmasına ilişkin davanın ikinci duruşması yarın Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Firari 16 sanığın yargılandığı davada İlhami Balı ve Deniz Büyükçelebi'nin tutuklu eşlerinin dinlenmesi bekleniyor.

10 Ekim 2015 tarihinde IŞİD tarafından gerçekleştirilen ve 103 kişinin ölümüne sebep olan Ankara Katliamı’nın 16 firari sanığı hakkındaki yargılamanın ikinci davası yarın (18 Nisan) Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 10 Ekim Ankara Katliamı’nın firari 16 sanığın yargılanmasına ilişkin açılan davanın ikinci duruşması sanıklar olmaksızın boş sandalyelerle sürecek.

Geçtiğimiz duruşmada mahkeme heyeti, İzmir Baro Başkanı’nın davaya katılma talebinin kabulüne, haklarında yakalama ve tutuklama kararı verilen sanıkların infazının beklenmesi ve kolluk birimlerine yazı yazılmasına, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan akıbetinin sorulması, X, Y, Z’lerin bulunması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına, Antep Emniyet Müdürlüğü’ne IŞİD sanıklarına dair albümler için müzakere yazılmasına, İstanbul Ağır Ceza, Hatay Ağır Ceza Mahkemesi’nden sanıklar hakkında açılan davaya ilişkin dosyaların istenmesine, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak sanık Yunus Durmaz hakkında tüm kayıtların istenmesi, İçişleri Bakanlığı’nı listesinde ödülle aranan IŞİD sanıkları hakkında bilgi istenmesi, Edremit Türe için SGK’ya müzekkere, firari sanıklar Deniz Büyükçelebi ve İlhami Balı'nın eşleri Şengül Büyükçelebi ve Hülya Balı’nın tanık olarak dinlenmesi için müzekkere yazılmasına, YPG'nin elinde esir olduğu belirtilen IŞİD'li Savaş Yıldız hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir soruşturma olup olmadığı konusunda müzekkere yazılmasına karar vermişti. Ancak Gürcistan sınır kapısında yakalanıp Türkiye'ye iki kez iade edilen firari Nusret Yılmaz'ın neden tutuklanmadığına ilişkin bilgi verilmesi talebi kabul edilmedi. (Ankara/EVRENSEL)