Diyarbakır'da HDP’nin açıklamasına müdahale: Milletvekili yaralandı

HDP’nin Abdullah Öcalan üzerindeki tecride ve YSK’nin KHK'li eş başkanlarla ilgili kararına karşı yapacağı basın açıklaması için toplanan milletvekilleri ve yurttaşlara polis saldırdı. Polisin saldırısı sırasında HDP Milletvekili Remziye Tosun yaralandı, DTK Eşbaşkanı Berdan Öztürk ile HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Semra Güzel darbedildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Örgütü’nün, Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit ile Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) KHK’li Eş Başkanlara mazbata verilmemesine ilişkin Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı’nda yapacağı açıklamaya polis izin vermedi.

Açıklamanın yapılacağı parkı zırhlı araçlarla abluka altına alan polis, HDP milletvekilleri, belediye eşbaşkanları ve yurttaşlara müdahale etti.

Fotoğraf: MA

TOMA araçlarının tazyikli su sıktığı gruptan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun yaralandı. DTK Eşbaşkanı Berdan Öztürk ile HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Semra Güzel polislerce darbedildi.

Baygınlık geçiren Tosun, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. (Diyarbakır/MA)

Fotoğraf: MA

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