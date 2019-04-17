Almanya’da matbaa işçileri hakları için iş bıraktı

Hıdır GÜYİLDAR

Essen

Almanya’da ekim ayından bu yana, süren toplusözleşme (TİS) görüşmeleri çıkmaza giren matbaa işçileri, sendikaları Verdi’nin çağrısıyla iş bırakarak sokağa çıktı.

Essen kentinde WAZ, NRZ gibi gazetelerin basıldığı “Funke Medien Gruppe Druckzentrum” matbaasında iş bırakarak dışarı çıkan işçiler, buradan yürüyüşe geçerek, daha önce Krupp tekelinin merkezi matbaası olan Westend matbaasının önüne geldi. Buradan yürüyüşe katılan işçilerle birlikte kent merkezine gelen işçilere “Ann Gets Rhythm“ adlı müzik grubu eşlik etti.

KAZANILMIŞ HAKLARDAN TAVİZ VERİLMEYECEK

Yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüşten sonra, kentin en işlek alanı Willy-Brandt Meydanı’na ulaşan işçiler, burada miting gerçekleştirdi. Verdi Sendikası Batı Ruhr Bölgesi Başkanı Henrike Eickholt burada yaptığı konuşmada kazanılmış haklardan taviz vermeyeceklerini söyledi. Bielefeld gibi birçok bölgeden eyleme katılan işçilere çağrıda bulunarak işyerinde eylemlere destek vermeyen işçilerin ikna edilerek kazanılmasını istedi.

Fotoğraf: Evrensel

PATRONLAR YENİ SALDIRILARI GÜNDEME GETİRİYOR

Ardından Verdi Sendikası TİS Komisyonu Üyesi Dirk Toepper, görüşmelerle ilgili bilgi verdi. Toepper, patronların modernizasyon adı altında ücret ödemeden çalışma sürelerini uzatma, izin parasını ve yıllık verimlilik primini düşürmek istediklerini ve bunlara izin vermeyeceklerini açıkladı.

Mitingde, GutZeit adlı müzik grubu Köln’den gelerek sahne aldı.

Essen’deki on matbaadan sekizinde bütün gün grev yapıldı. Essen’de yapılan eyleme Köln, Bielefeld, Mönchengladbach kentlerinden de matbaa işçileri katılarak destek verdi.

Aynı zamanda Münih başta olmak üzere Bavyera ve Baden Württemberg eyaletlerinde de görüşme ve eylemler devam ediyor.

İŞ BIRAKMA VE EYLEMLER DEVAM EDECEK

Essen, Köln, Geldern kentleri gibi Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki çeşitli matbaalarda, 15’i Bavyera eyaleti, 10’u Baden Württemberg eyaleti olmak üzere onlarca matbaada eylemler önümüzdeki aylarda da devam edecek. Hamburg’da 19 Nisan’da, diğer eyaletlerde ise önümüzdeki dönemde pazarlıklar başlayacak. Bir sonraki merkezi TİS görüşmesi ise 2 Mayıs’ta yapılacak.

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