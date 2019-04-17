Urla’da tepkilere rağmen orkinos çiftliği için "ÇED toplantısı" kararı

İzmir’in Urla ilçesi Demircili Mahallesi’nde kurulmak istenen orkinos çiftliği için verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararının ardından, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile şirket yetkililerince geçen 27 Aralık’ta yapılmak istenen, ancak bölge halkının tepkileri üzerine iptal edilen “halkın katılımı toplantısı”nın 25 Nisan Perşembe günü yeniden yapılması kararlaştırıldı.

İzmir’in Urla ilçesi Demircili Mahallesi’ne orkinos çiftliği kurulmasını istemeyen bölge halkının eylemi Fotoğraf: DHA

NE OLMUŞTU?

Seferihisar ile Urla sınırları arasında kalan Sığacık Koyu’nda, su ürünleri yetiştiricilik alanı olarak belirlenen 10 numaralı alanda orkinos üretimi yapan şirket, hala faaliyette olan çiftliği, 9 numaralı alana taşımak için ÇED dosyası hazırladı.

İzmir’in Urla ilçesi Demircili Mahallesi’ne orkinos çiftliği kurulmasını istemeyen bölge halkının eylemi Fotoğraf: DHA

Daha önce de farklı şirketler tarafından balık çiftliği kurmak için istenen, fakat açılan davaların ardından iptal edilen projelere rağmen başvuru yapan şirkete, “ÇED olumlu” kararı verildi.

İzmir’in Urla ilçesi Demircili Mahallesi’ne orkinos çiftliği kurulmasını istemeyen bölge halkının eylemi Fotoğraf: DHA

ÇED kararının ardından, 27 Aralık 2018 tarihinde Urla’nın Demircili Mahallesi’nde “halkı bilgilendirme” toplantısı yapılacağı duyuruldu. Ancak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve şirket yetkilileri, toplantı için gittikleri mahallede, bölge halkının tepkisi ile karşılaştı. Dönemin Seferihisar Belediye Başkanı olan ve 31 Mart’ta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer de, ÇED toplantısı yapılmasına izin vermeyen vatandaşlara destek verdi. (İzmir/DHA)

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