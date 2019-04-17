Konut satışları mart ayında azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Mart 2019’da konut satışları önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azalışla 105 bin 46’ya geriledi. 2018 Mart ayında konut satışları 110 bin 905 idi.

Mart 2019'da ipotekli satışlar yüzde 30,6 düşüşle 22 bin 762 oldu. Toplam satışlar içinde ipoteklilerin payı yüzde 21,7 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde Türkiye vatandaşı olmayanlara yapılan konut satışları ise yüzde 71,3 artışla 3 bin 129 seviyesine geldi. Türkiye vatandaşı olmayanların ilk tercisi bin 520 konut ile İstanbul olurken, en çok alımı 584 konut ile Irak vatandaşları yaptı.

TÜİK 2019 Şubat ayı konut satışları ise yüzde 18,2 oranında azalarak 78 bin 450 olmuştu. 2018 Şubat ayında ise konut satışları 95 bin 953 idi.

Ocak 2019’da ise yüzde 24,8 oranında düşüş yaşanarak 72 bin 937 konuk satışı gerçekleşmişti. 2018 Ocak ayında ise konut satışları 97 bin 19 idi. (EKONOMİ SERVİSİ)