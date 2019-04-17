"Ankara Büyükşehir Belediyesinde retina taramasıyla girilen oda var"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mansur Yavaş'ın kendisine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde retina taramasıyla girilen bir oda olduğunu söylediğini aktardı. Soyer, Ankara’nın yeni başkanı Mansur Yavaş'ın odaya henüz giremediği belirtti.

Halk TV'de İrfan Değirmenci'nin konuğu olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mansur Yavaş'ın Ankara belediye binasının 12. katındaki retina taramasıyla girilebilen odaya henüz giremediğini söyledi.

Ankara’daki temasları hakkında konuşan Soyer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın belediye binasında göz merceği taramasıyla girilen bir oda olduğunu söylediğini aktardı.

Soyer, “Mansur Bey’i ziyaretimizde, ’12’nci katta bir oda var, ben hâlâ oraya giremedim, göz merceği taranarak girilen bir oda’ dedi. Nasıl bir ruh haliyle yönetilmiş, nasıl bir belediye yönetimidir, anlaşılır gibi değil. Mansur Bey’e Allah kolaylık versin, gerçekten çok zor bir iş. Bütün o 25 yılın tortusunu, o ruh haliyle yönetilmiş bir belediyeyi yeniden insanlara sevgiyle saygıyla hizmet edecek bir noktaya taşımak çok zor. Allah yardımcısı olsun” dedi. (HABER MERKEZİ)