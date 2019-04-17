17 Nisan 2019 09:51

Alçı: İmamoğlu'ya "Maça gelmesin" diyen bakan Süleyman Soylu

Ekrem İmamoğlu'nun "Maça gelmesin' diye bir bakan telefon açtı" dediği kişinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğu ortaya çıktı.

Alçı: İmamoğlu'ya "Maça gelmesin" diyen bakan Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu | Fotoğraf: Barış Zorlu/AA

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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun maçlara gitmemesi için kulüplere telefon açan hükümet yetkilisinin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğu ortaya çıktı.

    İmamoğlu, Habertürk Yazarı Nagehan Alçı'nın 15 Nisan'daki köşe yazısında dile getirdiği "Hafta sonu derbi maçlarına gitmemesi için Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerine bir bakandan tehdit telefonu geldiğine yönelik" iddiasına ilişkin "Beni bir kulübün yetkilisi aradı, 'bu konuda tehdit unsurları var, maça gelmesi doğru değildir' dedi" açıklaması yapmıştı.

    Habertürk yazarı Nagehan Alçı, ‘Bütün detaylarıyla maçlar öncesi tehdit telefonları iddiası‘ başlığıyla bugünkü köşesinde arayan kişinin Süleyman Soylu olduğunu yazdı. "Hikayenin bütün parçalarını birleştirmek için hem devlet bürokrasisinin tepelerinden hem spor dünyasından hem de siyasetten çok farklı kaynaklarla konuştum." diyen Alçı’nın yazısında konuya dair ifadeleri şöyle oldu:

    ALÇI: 'EKREM İMAMOĞLU MAÇA GELMESİN' TELEFONUNU SÜLEYMAN SOYLU AÇMIŞ

    "Bilindiği gibi Beşiktaş-Başakşehir maçının öncesinde cuma akşamı  sosyal medyada, özellikle de bir semtimizde ciddi bir hareketlilik yaşandı. Son derece nahoş ve sosyal kutuplaşmayı azdıracak küfürlü-hakaretli görüntüler ortaya çıktı.

    Hem bu görüntüler hem de polis istihbarat birimlerinin geçtiğimiz haftasonuna dair raporları sebebiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi Ali Koç’u aramış.

    İçişleri Bakanı olarak, kamu güvenliğinin yanısıra spor güvenliğinden de sorumlu olduğunu ifade ederek İmamoğlu’nun maça gelmesinin yaratabileceği riskleri hatırlatmış.

    Ardından da  Koç’a, 'Kendisini bu riskler konusunda uyarın bence' diye eklemiş.

    Ali Koç, Can Bartu’nun cenazesinde İmamoğlu’na ne dedi?

    Çok farklı kaynaklardan teyit ettirdiğim diğer bir bilgi, Ali Koç’un Bakan Soylu’ya 'Ben Sayın İmamoğlu’nu bir gün önce Can Bartu’nun cenazesinde bu yönde uyardım ancak yine de maça geleceğini söyledi. İzin verirseniz bir de sizin aradığınızı ifade edeyim. Böylesi daha etkili olur' dediği yönünde.

    Bunun üzerine Soylu, Koç’a 'Elbette iletebilirsiniz' yanıtını vermiş ve Ali Koç, Ekrem İmamoğlu’nu arayarak bu görüşmeyi aktarmış.

    Ekrem İmamoğlu’nun Ali Koç’a yanıtı 'Eğer bu tip kaygıları varsa Bakan Bey bizzat beni arasın Sayın Başkan' olmuş."

    "BEŞİKTAŞ: BİZE TEHDİT TELEFONU GELMEDİ"

    Alçı'nın yazısının devamında Beşiktaşlı yetkililerle yaptığı görüşmede "Bize asla hiçbir tehdit telefonu gelmedi" dedikleri ifadeleri de yer aldı. Alçı, "BJK yetkililerinin bana ulaşarak anlattıkları şu: Maçın öncesinde hiçbir şekilde Süleyman Soylu, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ı aramamış ve Ali Koç’a ifade ettiği türden bir uyarı yapmamış. Yani İmamoğlu’nun Beşiktaş-Başakşehir maçına gelmemesini en ufak ima eden bir temas olmamış" dedi.

    NE OLMUŞTU?

    Ekrem İmamoğlu, Nagehan Alçı'nın köşesinde dile getirdiği "Hafta sonu derbi maçlarına gitmemesi için Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerine bir bakandan tehdit telefonu geldiğine yönelik" iddiasına ilişkin "Beni bir kulübün yetkilisi aradı, bu konuda tehdit unsurları var, maça gelmesi doğru değildir dedi. Ben de dedim ki hayır kardeşim, eğer böyle bir süreç varsa sorumlusu siz değilsiniz, orası kamuya açık bir alan, benim maça gitmeme kimse engel olamaz, eğer bir sorun tespiti varsa beni arasın. Şimdi siz benden bunun ismini açıklamamı bekliyorsunuz, ben açıklamam, kendisi yaptığı şeyi açıklasın, ben cevabını veririm. Kamuya bunu açıklayacak olan kulüp yetkilisini arayan kişidir. Niye yaptığını açıklasın, ben cevabımı veririm. Daha fazla da açıklama yapmam, ben bu maçlara gitmeye devam edeceğim. Ben bu milletin oy vererek seçtiği belediye başkanıyım." ifadelerini kullanmıştı.

    İmamoğlu, geçtiğimiz hafta sonu Beşiktaş-Başakşehir ve Fenerbahçe-Galatasaray maçlarını tribünden izlemiş, maç sırasında taraftarlar İmamoğlu lehine tezahüratlarda bulunmuştu. Bunun üzerine iktidar medyası "İmamoğlu'nun tribün üzerinden tahrikte bulunduğunu" iddia ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "Mazbatayı stadyuma taşımak, taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur. Bundan belediye başkanı olmaz" demişti. (HABER MERKEZİ)

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