Adana’da 6 kişiye sosyal medya gözaltısı
Adana’da 6 kişi sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Arşiv | Fotoğraf: BMN Network/Flickr (CC BY-2.0)
Adana’da sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek yapılan ev baskınlarında 6 kişi gözaltına alındı.
MA'nın verdiği bilgiye göre, Adana’da 16 Nisan'da sabah saatlerinde çok sayıda eve eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda evlerin aranmasının ardından sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişinin Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şube’de tutulduğu öğrenildi.
Gözaltına alınanların bazılarının isimler şöyle: İlker Gen, Muzaffer Kanat, Cem Bulut ve Serpil Demirel. (HABER MERKEZİ)
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