Sudan'da halk yönetimin devredilmesi talebiyle Ordu binası önünde

Sudan'da halk, başkent Hartum'da toplanarak yönetimin sivil bir hükümete devredilmesi talebiyle Ordu Komutanlığı binası önünde eylemlerini sürdürüyor.

11 Nisan'da ordunun ülke yönetimine el koyduğunu açıklamasının ardından 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyuran Askeri Geçici Konsey, kurulacak hükümetin siyasi gruplar ve partiler tarafından oluşturulacağını, Askeri Konsey'in aday göstermeyeceğini açıklamıştı. Sudan'da halk ise sokağı bırakmamakta kararlı. Sudan Meslek Odaları (SPA), ise Askeri Geçiş Konseyine yönetimin derhal sivil bir hükümete devredilmesi çağrısında bulundu. Halk, günlerdir Genelkurmay Karargahı önünde eylemlerini sürdürüyor.

Sudan'da halk yönetimin sivil hükümete bırakılması için sokaklarda

Sudan Komünist Partisi’nden ‘ABD müdahalesi’ uyarısı