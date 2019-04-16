YSK, MHP'nin Iğdır ve Kars itirazını reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) MHP'nin Iğdır ve Kars'taki seçimin iptal edilmesi için yaptığı itirazı reddetti.

Iğdır Belediye Başkanlığı seçimini HDP eş başkan adayları Yaşar Akkuş ve Eylem Çelik, 22 bin 268 oy alarak kazandı. AKP ve İYİ Parti’nin destek verdiği MHP’li İsa Yaşar Tezel ise 20 bin 733 oyla ikinci oldu. Tezel, seçimlerin ardından Merkez İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulunmuş, 70 sandıkta yapılan sayımda, sonuç değişmemişti. Ardından Tezel’in, MHP Merkez İlçe Başkanı Özcan Zorman ve MHP avukatı Özcan Günsoy ile İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz ise reddedilmişti. Bunun üzerin MHP, seçimin iptal edilip yenilenmesi için YSK’ye başvurdu. Başvuruyu bugün görüşen YSK, itirazı reddetti.

KARS SEÇİM SONUÇLARINA YÖNELİK İTİRAZ DA REDDEDİLDİ

AA'nın verdiği bilgiye göre, YSK MHP'nin Kars'taki il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için yaptığı itirazı da reddetti.

MHP, Kars'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve seçimin yenilenmesi için YSK'ye itirazda bulunmuştu. YSK, MHP'nin itirazını reddetti.

Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Çetin Nazik, Merkez İlçe Seçim Kurulu'na da itirazda bulunmuştu. Merkez İlçe Seçim Kurulunun itirazı kabul etmesi üzerine 167 sandıkta yapılan sayımda, kentte kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan HDP adayı Ayhan Bilgen 12 bin 192, MHP'li aday Nazik ise 10 bin 954 oy almıştı. (HABER MERKEZİ)

Iğdır | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

Kars | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları