CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak: FETÖ tipi bir kumpasla karşı karşıyayız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak akşam saatlerinde yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Öztrak, “FETÖ tipi bir kumpas operasyonuyla karşı karşıyayız” dedi.

AKP’nin İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi talebiyle YSK’ye yaptığı başvuruyu değerlendiren Öztrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Önce AA'nın eliyle seçimleri çalmak istediler, şimdi masa başında bu seçimleri nasıl çalarız girişimi içerisindeler. İstanbullunun verdiği yetkiyi kapıp kaçabilir miyiz diyorlar. Sayın Yavuz öyle şeyler söyledi ki ciddi bir algı operasyonunun başladığı ortaya çıktı.

Öyle bir itiraz dilekçesi hazırlanmış ki ortaya karışık bir dilekçe. Bir sürü gerekçe var, biri olmazsa diğeri... Acaba bir şekilde iptal ettirebilir miyiz diye bir çaba içerisine girmişler.

Kumpas için 3 valiz yetmemiş. FETÖ tipi kumpasla karşı karşıyayız.

Öyle bir itiraz dilekçesi hazırlanmış ki ortaya karışık bir dilekçe. Bir sürü gerekçe var, biri olmazsa diğeri... Acaba bir şekilde iptal ettirebilir miyiz diye bir çaba içerisine girmişler.

‘Oyların tamamı yeniden sayılsaydı bizim rakamlarımız gerçek olacaktı’ dedi. Bu nedir? Nasıl bir sistem bu? Böyle şüphelerle, delillendirilmemiş gerekçelerle seçimlerin iptalinin istenmesinin mümkün olmadığını artık biliyoruz.

AKP'nin elinde bizdeki tutanaklardan farklı tutanaklar mı var? Elimizdeki ve onlardaki ıslak imzalı tutanaklar aynı.

Kullanılan oyun seçmen sayısını tutmadığını söylüyorlar. Görevli olarak gelenler polisler oy kullanmış olabilir. Partilerin almış oldukları oylara bakmak lazım.

AKP İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi talebiyle YSK'ye başvurdu

Büyükçekmece'de hem devletin polislerine hem halka lüzumsuz yere eziyet etmişler, öyle gözüküyor. Baktığımız zaman itiraz ettikleri hususlar tutmayınca arabayı başka bir vitese takmışlar.

İstanbul'da birleştirme tutanakları ortaya çıktıktan sonra İmamoğlu'na mazbatası verilmesi lazım. Yarın ortaya çıkar, ondan sonra da Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının verilmesi hem hukuken hem vicdanen yapılması gereken bir şeydir.” (HABER MERKEZİ)