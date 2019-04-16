Mazbatanın verildiği AKP adayına sert tepki

HDP’den Belediye Eş Başkanı seçilen Yılmaz Berki ve Ayşe Minaz yerine AKP’li aday Salih Akman’a mazbata verilmesi ardından Tuşba’da ilk meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda Eş başkan Ayşe Minaz, AKP’li Akman’ın gözlerinin içine bakarak, “Sen benim öğretmenimken arkadaşlarımızın kalemini, silgisini çalmamayı öğrettin. Büyük bir hırsız olmuşsun da haberin yok” dedi.

HDP’den eş başkan seçilen ancak mazbatasına el konan Ayşe Minaz ve HDP’li meclis üyelerinin katıldığı toplantı, belediyenin meclis salonunda yapıldı.

Konuşmasına seçilen tüm belediye meclis üyelerini selamlamakla başlayan Minaz, aynı zamanda ilkokul öğretmeni olan AKP’li Salih Akman’a “Salih hoca sen benim öğretmenimken, arkadaşlarımızın kalemini, silgisini çalmamayı öğrettin. Ama görünen o ki sen sistem içerisinde büyük bir hırsız olmuşsun da senin haberin yok. En büyük hırsızlığı meğer siz yapıyorsunuz. Siz bu halkın iradesini gasbedip burada belediye başkanlığı yapacağınızı mı zannediyorsunuz? Bu halkın içerisine yüzü ak bir şekilde çıkacağınızı mı zannediyorsunuz? Siz bu halkın belediye başkanı değilsiniz. O oturduğunuz koltuk halkın seçtiği ben ve Yılmaz Berki’nin koltuğudur. Ben bu meclise saygı duyarım ama size asla saygı duymayacağım. Biz size asla başkan demeyeceğiz ve sizi tanımayacağız. Siz YSK’nin atamış olduğu birisiniz. Siz buranın seçileni değilsiniz. Sizi istifaya davet ediyorum” dedi.

Duruma sinirlenen AKP’li Akman, “Bende hak var, hukuk var, adalet var. Sen benim öğrencimsin. Bu kadar saygısızlık yapma. Ne olursa olsun biz bu yörenin çocuğuyuz” dedi. (Van/MA)