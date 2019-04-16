16 Nisan 2019 18:34
LPG’ye 7 kuruş zam
LGP’nin litre fiyatına yarından (17 Nisan) itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş zam geldi.
Fotoğraf: Pixabay
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) 17 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere LPG’nin litre fiyatına 7 kuruş zam geldiğini açıkladı.
Zam ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacak. (EKONOMİ SERVİSİ)
YAZARLAR
İhsan ÇARALAN
AKP-MHP ittifakının asıl amacı seçimi itibarsızlaştırmak mı?
Yusuf KARATAŞ
Erdoğan hangi davadan söz ediyor?
Bülent FALAKAOĞLU
Seçmeni yok sayan işsizi de yok sayıyor
Mustafa YALÇINER
‘Gitmek mi zor kalmak mı zor' sancısı...
Mumia Abu JAMAL
"Kötü kadınlar"
Turgay OLCAYTO
Umutsuzluğa düşmek istemeyen ozanın türküsü
Alper KAYA
Alt liglerin 'Süper'leri
REKLAM