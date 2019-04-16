Lüleburgaz’da 1 Mayıs kutlanacak
Lüleburgaz Emek Platformu, 1 Mayıs’ın Lüleburgaz’da kutlanacağını duyurdu.
Lüleburgaz Kongre Meydanı'nda düzenlenen miting
ARŞİV | Fotoğraf: Evrensel
DİSK, KESK ve Türk-İş’e bağlı sendikaların oluşturduğu Lüleburgaz Emek Platformu, 1 Mayıs’ı Lüleburgaz’da kutlama kararı aldı.
Emek Platformunun 1 Mayıs programı şöyle: 28 Nisan Pazar günü, saat 20.30’da Kongre Meydanı’nda açık havada, Zafer Aydın ve Melih Biçer’in hazırladığı Kavel Direnişi belgeseli gösterilecek, müzik dinletisi yapılacak.
29 Nisan’da işçi filmi gösterimi yapılacak. Stantlar kurulacak, bildiri dağıtımları yapılacak. 1 Mayıs’ta ise saat 12.00’de, Eski Hükümet Konağı önünde toplanılarak, Kongre Meydanı’na yürünecek ve miting yapılacak. (Lüleburgaz/EVRENSEL)
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