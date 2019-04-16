Neve Şalom'a saldıran Kürşat Mican'a 1 yıl hapis cezası verildi

İstanbul Karaköy'deki Neve Şalom Musevi Sinagoguna dönük Alperen Ocakları tarafından düzenlenen saldırıya ilişkin davada karar açıklandı. Sinagogun kapısının tekmelenmesi ve sinagoga taş atılması nedeniyle yargılanan Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, tutuksuz sanık Kürşat Mican katıldı. Müdahil Türkiye Hahambaşılığı Vakfı avukatı Abdulvahit Kaya da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Kürşat Mican, İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamaları nedeniyle Türkiye'deki Musevi asıllı vatandaşların bu konuda tepkisiz kalmamalarını sağlamak amacıyla başkanı olduğu Alperen Ocakları Vakfı tarafından basın açıklaması düzenlendiğini iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kürşat Mican'ın 6 yıldan 14 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu. (İstanbul/AA)