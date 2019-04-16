DTK Daimi Meclis Üyesi Selim Sadak için tahliye kararı verildi

“Terör örgütü propagandası” iddiası ile Urfa'da tutuklanan DTK Daimi Meclis Üyesi Selim Sadak için görülen ara duruşmada tahliye kararı verildi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin 10 Mart'ta yerel seçimler kapsamındaki Viranşehir mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alınıp, “terör örgütü propagandası yapmak” iddiası ile tutuklanan Sadak için Urfa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi adli kontrol şartı getirdi.

Sadak'ın önümüzdeki saatlerde tutuklu bulunduğu Urfa T Tipi Cezaevi'nden serbest bırakılması bekleniyor. (MA)