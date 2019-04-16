İngiliz eğitimciler Türkiye’deki sorunlara karşı mücadeleye çağırdı

Arif BEKTAŞ

Liverpool

İngiltere Ulusal Eğitim Sendikası (NEU) yıllık olağan konferansında, Türkiye’ye ilişkin özel bir gündem oluşturarak yaşanan sorunları ele aldı.

15-18 Nisan tarihlerinde Liverpool’da yapılan konferansın ilk gününde "Türkiye’de eğitim ve akademi" gündemi ile özel bir toplantı düzenledi. Türkiye’den davet edilen Eğitim-Sen adına Genel Sekreter Velat Kaya ve Örgütlenme Sekreteri İsmail Sağdıç katıldı.

Türkiye gündemi ile yapılan toplantıda konuşan NEU eski genel sekreteri Christina Blower, Türkiye’yi yakından takip ettiklerini ve yaşananlar karşısında sendikaların dayanışma mücadelesinin her geçen gün daha fazla önem kazandığını belirtti. Kürt halkı üzerindeki baskıları da anlatan Blower, "onbinlerce eğitimcinin haksız bir şekilde işten atılmasından sonra, güzel ve güneşli Türkiye sahillerine gitmenin ne kadar doğru olduğunu düşünmemiz gerekiyor" dedi.

"ÖLÜM ŞEKLİMİZ DEMOKRASİNİN DURUMUNU GÖSTERİYOR"

Türkiye Halklarıyla Dayanışma Kampanyası (SPOT) sözcüsü Louise Regan’ın yönettiği toplantıda konuşan Eğitim-Sen Genel Sekreteri Velat Kaya, ülkedeki insan hakları ihlalleri, eğitim alanındaki saldırılar ve siyasal durumu ile ilgili bilgi verdi. Kaya, “Bir ülkeyi anlamak için ölümlerin nasıl olduğuna bakmak gerekir. Bir çok kişi sokak ortasında, bodrumda, çatışmalarda ya da Avrupa’ya gitmeye çalışırken Meriç’te ölüyor. Demokrasi mücadelesinin önemi böylelikle daha da önem kazanıyor" dedi. "Demokrasi talebinde bulunan eğitimciler ihraç ediliyor, yakınları iş bulamıyor ve bu durum çocuklarını bile etkileyecek güvenlik taramasına tabi tutularak, yaşan alanlarını daraltacak bir diktatörlük altında yaşıyoruz” diyen Kaya, uluslararası dayanışmanın ve böylesi davetlerin kendilerine umut verdiğini söyledi.

"İNGİLİZ HÜKÜMETİ SUÇUN ORTAĞI"

SPOT yöneticisi Oktay Şahbaz da Türkiye’deki gelişmeleri, eğitim, sendikal, Kürtler, demokrasi güçleri ve son yerel seçimlerle ilgili detaylı bir sunum yaptı. Şahbaz, hükümetin ve Erdoğan’ın eleştirilmesinin gözaltına alınmak için yeterli sebep haline geldiğini, grevlerin ve en temel hakların artık yasak olduğunu ve bu gerçekler karşısında hala Erdoğan iktidarının en büyük destekçisinin İngiltere olduğunu belirterek, May iktidarına yüklendi.

Türkiye’de devlet eliyle işlenen suçların görmezden gelindiğini ve hala silah ticaretinin ve özel çıkarların herşeyin önüne geçtiğini belirten Şahbaz, Türkiye’de işlenen suçların en büyük ortağının İngiltere olduğunu söyledi.

Dayanışma çalışmalarının devam edeceğini duyuran Şahbaz, konferansa katılanların SPOT’a üye olmaya ve İngiliz hükümeti üzerinde baskı kurmaya çağırdı.