Cezayir'de Anayasa Konseyi Başkanı istifa etti

Cezayir Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz istifa etti. Cezayir basınında yer alan haberlere göre, yargının zirvesindeki Bilayz, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'e istifasını sundu.

Bilayz, 10 Şubat'ta Abdulaziz Buteflika tarafından Cezayir'de yargı erkinin zirvesindeki Anayasa Konseyi'nin başkanlığına atanmıştı.

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde olan Buteflika, yaklaşık 1,5 ay süren protestolar ve ordunun ‘uyarıları’ sonrası 2 Nisan'da istifa etmişti.

CEZAYİRLİ ÖĞRENCİLERDEN ‘BUTEFLİKA TEMSİLCİLERİNE’ KARŞI PROTESTO

Öte yandan Cezayir'de öğrenciler, “Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması” ve kalıcı reform talebiyle başkentte eylem düzenledi.

Öğle saatlerinden itibaren başkentin merkezinde toplanan binlerce öğrenci, ülkede yaklaşık 2 aydır süren gösterilerin sembolü Merkez Postane Meydanı'na doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Öğrencilerden bazıları, okudukları bölümlere göre “baret, cetvel, önlük, stetoskop” gibi sembol nesneler taşıyarak yürüyüşe katıldı.

Öğrenciler, Cezayir'de 2 Nisan'da istifa eden eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın temsilcileri olarak tanımladıkları isimlerin istifa etmesi, yolsuzluklardan hesap sorulması ve ülkede kalıcı reformlar yapılması yönündeki taleplerini, pankartlara ve sloganlarına yansıttı.

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ÜLKEDEKİ KRİZE ÇÖZÜM ARANIYOR

Cezayir sokağında “Buteflika rejiminin kalıntısı” olarak kabul edilen aralarında Bilayz'ın da bulunduğu devletin zirvesindeki bazı isimlerin gitmesi yönünde güçlü bir talep bulunuyor.

Cezayirliler düzenledikleri eylemlerde geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, Başbakan Nureddin Bedevi ve hükümeti, son olarak da yargının en üst makamındaki Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'ın gitmesi konusunda tek sesli kitlesel bir tavır ortaya koymuştu.

Ülkede krizin çözümü için kamuoyunda tartışılan anayasal seçeneklerden biri de Anayasa Konseyi Başkanı'nın istifa etmesi ve yerine bir uzlaşı figürünün atanması olmuştu.

Cezayirli Anayasa Uzmanı Lezhari Buzid, “Sorunun çözümü için Anayasa Konseyi Başkanı Bilayz'ın istifa etmesi ve bu göreve herkesin üzerinde uzlaştığı bir ismin getirilmesi gerekiyor. Bu sayede geçici cumhurbaşkanı istifa ettiğinde, bu göreve Bilayz değil herkesin üzerinde uzlaştığı yeni Anayasa Konseyi Başkanı gelecek” iddiasında bulunmuştu. Buzid, bu yolla sokağın geçiş dönemi liderlerinin gitmesi yönündeki talebinin karşılanacağını savunmuştu.

Cezayir'de Buteflika'nın istifası sonrası kitlesel eylemler sürüyor

YARGI ERKİNİN ZİRVESİ ANAYASA KONSEYİ

Anayasa Konseyi, yeni cumhurbaşkanı seçimlerinde adaylık başvuruları, aday listesinin açıklanması, cumhurbaşkanının görevden alınması ve seçim sonucunun açıklanması gibi kritik görevler üstleniyor.

Cezayir anayasasına göre geçici cumhurbaşkanının istifa etmesi halinde, Anayasa Konseyi Başkanı bu görevi üstleniyor.