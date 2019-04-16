Alsancak Elektrik Fabrikasını İzmir Büyükşehir Belediyesi aldı

Metehan UD

İzmir

İzmir'de kent tarihi ve kültürü açısından önemli bir yere sahip olan ve uzun süredir atıl durumda olana Alsancak'taki elektrik fabrikasının ihalesi bugün Özelleştirme İdaresi tarafından gerçekleştirildi. Kısa sürede sonuçlanan ihaleye sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi adına Grand Plaza A.Ş. katıldı. Fabrika 35 milyon TL ihale bedeli ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin oldu.

TUNÇ SOYER'İN VAATLERİ ARASINDA İDİ

Tarihi Elektrik Fabrikası'nın kentte kazandırılması yeni seçilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim vaatleri arasında yer alıyordu. Dünkü büyükşehir belediye meclis toplantısında ihaleye katılma kararı da alındı. İhale için Büyükşehir Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe ve Grand Plaza Şirketi Genel Müdürü Hasan İkat görevlendirildi. İki isim de bizzat Büyükşehir adına ihalede yer aldı.

ŞARTNAME, BELEDİYE ŞİRKETİ İLE AŞILDI

İhale şartnamesine “kamu kurumları ve belediyeler giremez” maddesi koyan Özelleştirme İdaresi’nin bu kararı ise belediye şirketi olan ve Türk Ticaret Kanunu’na tabi olan belediyenin turizm, kafeterya ve restoranlarını işleten Grand Plaza A.Ş üzerinden aşıldı. Şimdi gözler ihalenin onaylanmasında. İhale onaylandığında Resmi Gazete’de yayınlanacak.

ELEKTRİK FABRİKASININ TARİHİ ÖNEMİ

Elektrik Fabrikası, bugün Enerji Müzesi olarak hizmet vermeye devam eden İstanbul‘daki Silahtarağa Santrali ile aynı dönemde faaliyetlerine başlamış ve 1998 yılına kadar aralıksız olarak kentin enerji ihtiyacını karşılamaya katkı vermişti. Elektrik Fabrikasının temeli, Osmanlı döneminde, 1913 yılında imzalanan yabancı ortaklığa imtiyaz veren sözleşmeye dayanılarak 1926 yılında Belçikalı Traction - Elektricite şirketi tarafından atılmış. Santralin 18 Ekim 1928‘de devreye girmesiyle birlikte kentte yaşam değişmeye başlamış, sokak aydınlatmasında hava gazından elektriğe geçilmiş, ilerleyen yıllarda ise atlı tramvaylar yerine troleybüsler devreye girmiş.

Resmi Gazete‘de 27 Temmuz 1943 tarihinde yayımlanan ‘İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketi İmtiyazı ile Tesisatının Satın Alınmasına Dair Mukavelenin Tasdiki ve Bu Müessesenin İşletilmesi Hakkında Kanun‘ kapsamında satın alınarak, kamulaştırılmıştır. Kurulu gücü 5 MW olan Elektrik Fabrikasının yabancı özel sektör tarafından işletildiği uzun yıllar boyunca kapasite artışına gidilmemiş. Kurulu güç, kamulaştırmanın ardından Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü‘nün (ESHOT) işletilmesine geçildikten sonra 1949, 1952, 1954, 1955 yıllarında devreye alınan ek ünitelerle 40 MW‘a ulaşmıştır. 1960‘lı yıllara gelindiğinde ise İzmir‘in elektrik ihtiyacını yüzde 30‘unu karşılıyordu.

ESHOT‘tan sonra Etibank‘ın işlettiği santral, Türkiye Elektik Kurumu‘nun (TEK) kurulmasından sonra ise TEK‘e devredilmiştir. Fabrika, ülke gündemine yeniden sokulan özelleştirme çalışmaları kapsamında TEK‘in parçalanmasının ardından son olarak Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. bünyesinde kalmış ve üretimin durdurulmasının ardından, teknoloji tarihi açısından önemli ekipmanlar ve cihazlar hurdaya ayrılarak, yok edilmiştir. İçi boşaltılan ve yıkılmaya terk edilen bu tarihi değer, bugün metruk ve harap yapı ibarelerinin yer aldığı bir ilanla yeniden özelleştirilmek istenmektedir.