Candan Yüceer: ‘Millet’ diyenler milletin iradesine saygı göstermiyor

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, 31 Mart yerel seçimler sonrası yaşanan süreci değerlendirdi. Millet millet diyenlerin millet iradesine saygı duymadığını söyleyen Yüceer, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edildikleri gerekçesiyle mazbata verilmemesi yönündeki kararı için de “Milletin iradesi belli. Ama hukuk işlemiyor. Hukukun tam anlamıyla guguk olduğu bir süreç yaşıyoruz” dedi.

‘MAZBATALAR MİLLETİN TERCİH ETTİĞİNE VERİLMELİ’

İstanbul’da olduğu gibi türlü türlü gerekçelerle kazanımların inkar edildiğini kaydeden Yüceer, “Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir süreç yaşıyoruz. Yaşadığımız şeyleri ifade etmekte, anlatmakta zorlanıyoruz. Hiçbir dönem bu kadar zorlanmamıştım. Bir gerekçe, somut bir şey yok. Hukuk, vicdan ve ahlak dışı bir süreç işliyor. Bugüne kadar ‘millet millet’ diyenler bugün milletin iradesine saygı göstermiyorlar. Sandıkları günlerdir sayıyorlar. Ha bire dönüp dolaşıp, baştan aşağıya, yukarıdan, ortandan sayıyorlar. Olmadı tekrar sayıyorlar. Sandıklardan çıkan sonuç, demokrasinin gereği yerine getirilmeli. Mazbatalar hak edene, milletin tercih ettiğine verilmeli” şeklinde konuştu.

‘TAM BİR KANUNSUZLUK’

Hakların Demokratik Partisinin (HDP) seçimi kazandığı ilçe ve beldedeki adaylarının KHK ile ihraç edilmeleri gerekçe gösterilerek, mazbatalarının verilmemesine tepki gösteren Yüceer, “Tam olarak bir kanunsuzluk kaydı. Seçilmiş insanlar var ve bunlar aday olabilmiş insanlar. Aday olmalarına hiçbir engel olmamış. Bu durumda olan seçilmiş milletvekilleri var. Kanun bu durumda çok açık. Ve biz bu insanların nasıl işten atıldıklarına, ihraç edildiklerine, kamu görevlerinden nasıl uzaklaştırıldıklarına çok açık bir şekilde şahit olduk. Tüm muhalifler sözde ‘FETÖ ile mücadele’ adı altında uzaklaştırıldı. Kendi tabirleriyle ‘tam bir temizlik’ yapıldı. Seçilmemiş insanlara bu şekliyle mazbata verilmesinin, ne hukuken ne vicdanen ne de ahlaken açıklanabilir bir tarafı var. Ahlak dışıdır” dedi.

‘AKP’Lİ SEÇMENİN VİCDANINI DA SIZLATIYOR’

AKP’ye oy veren seçmenlerin de bu süreci kabullenmediklerini dile getiren Yüceer, “Bu sürecin AKP’ye oy veren insanların da vicdanlarına gerçekten uygun gelmediğini, vicdanlarını sızlattığını görüyorum. Şu an Türkiye’nin neresine giderseniz gidin, herkes ‘Seçilenlerin mazbatalarını verin, insanlara neden mazbataları verilmiyor?’ diye soruyor. Biz açıklamakta zorlanıyoruz. Toplumun vicdanının, bunu meşru görmesinin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Türkiye’nin her yerine gidiyoruz. Toplumun her kesiminden insanlar, ‘Biz tercihimizi yaptık, oyumuzu kullandık, mazbataları verilsin’ diyor. Artık Türkiye’nin sorunlarına dönelim. İşsizlik sorununa, ekonomik krize dönelim. Meclisin açılması her hafta erteleniyor. İktidar herhalde Meclise gerek duymuyor artık” ifadelerini kullandı. (Ankara/MA)

