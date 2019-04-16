Hak-İş’ten ‘Ayrılırsanız TİS yanar’ yalanı

Birkan BULUT

Ankara

Yerel seçimlerde AKP’nin İstanbul ve Ankara’yı kaybetmesiyle hükümete yakın sendikaları üye kaybetme telaşı sardı. Hak-İş’e bağlı Öz Taşıma-İş Sendikası, Ankara’da üyelerine gönderdiği mesajda sendikadan ayrılmaları durumunda toplusözleşmeden faydalanamayacaklarını iddia etti.

Öz Taşıma-İş Sendikası tarafından işçilere gönderilen mesajda, sendikanın 1 Ocak 2019-31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olan 3 yıllık toplu iş sözleşmesindeki ücret artışları, yemek yardımı, evlenme yardımı gibi haklardan, düğünlerde sendikanın verdiği çeyrek altın ve sünnet düğünlerinde verilen gram altın desteğinden sendika üyeliği sona ermesi durumunda faydalanamayacakları bildirildi. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğünde tek yetkili sendikanın Öz Taşıma-İş olduğu belirtilen mesajda, “Başka hiçbir sendika, 3 yıllık toplu iş sözleşmesi bitmeden herhangi bir şekilde yetki alamaz. Söz konusu durum yasalarla açık ve net bir şekilde hükme bağlanmıştır. Ayrıca; üyelik aidatını ya da dayanışma aidatını yine işyerindeki tek yetkili sendika olan Öz Taşıma-İş Sendikası alır” dendi.

Ancak Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre, sözleşmenin imza tarihinde üye olanlar yürürlük tarihinden itibaren, üye olmayanlar ise imza tarihinden sonra dayanışma aidatı ödeyerek toplusözleşmedeki hükümlerden yararlanabiliyorlar. Sadece imza tarihi itibariyle üye bulunmayanlar sözleşmenin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında geçen zamanlar için geriye dönük haklardan yararlanamıyor.