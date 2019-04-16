İş cinayeti davasında mahkemeye gelmeyen sanığa iyi hal indirimi

TTK Kozlu Müessesine bağlı maden ocağında 7 Ocak 2013’te 8 maden işçisinin hayatını kaybettiği, 7 işçinin yaralandığı iş cinayetinin 6. yılında mahkeme kararını verdi. Karar duruşmasında sanıklardan üçü 8’er yıl 4’ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemeye bile gelmeyen sanıklara iyi hal indirimi yapıldı. İki sanık hakkında 4’er yıl hapis cezası verildi, para cezasına çevrildi. Sekiz can için ödenecek para miktarı ise henüz açıklanmadı. Aileler ve avukatları vicdanları yaralayan bu karara tepki gösterdi. Sorumlular yargılanıncaya ve hak ettikleri cezaları alıncaya kadar davalarının peşinde olacaklarını söyledi.

“KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ”

‘Adalet Arayan İşçi Aileleri’nin avukatlarından Murat Kemal Gündüz, ailelerin, tüm sanıkların cezalandırılması yönündeki taleplerinin mahkemede karşılık bulmadığını söyledi, kararın aileleri üzdüğünü ifade etti. Gündüz “Beklemediğimiz bir sonuç oldu. Bir kısmını öngörüyorduk, ama bu kadar cezasızlık kültürünün yerleşeceği bir karar beklemiyorduk. Bilirkişi raporlarında çok fazla aleyhe olan husus var. Çok fazla kusur var. Buna rağmen kötü bir karar çıktı. İş cinayetlerinde cezasızlığa yol açan etkenler burada da görüldü. Bundan sonraki iş cinayetlerine zemin hazırlayan bir karar çıktı. Sonuç açısından savcı mütalaasına savunmamızı yapmıştık. Sekiz işçinin hayatını kaybetmesinin cezasını karşılamıyor. İstinaf mahkemesine itirazda bulunacağız. Çıkacak karara göre de Yargıtay temyiz hakkımız olacak” diye konuştu.

YERDE YATAN ÇOCUKLARIMIZ MI SUÇLU!

Ölen işçilerden Ahmet Şeker’in annesi Havva Şeker, sanıkların daha fazla ceza almasını beklediklerini söyleyerek, “Hiç beklemediğimiz sonuç aldık. Sanık avukatları onların çocuklarından, iyi hallerinden bahsediyor. Biz en azından vicdanınıza elinizi koyun dedik. Kaçınılmazlıkmış! Ölen kişiler mi suçlu? Yerde yatan çocuklarımız mı suçlu? Onları kaldıralım o zaman onları konuşturalım” dedi.

Hayatını kaybeden işçilerden Satılmış Arslan’ın eşi Çiğdem Arslan karara tepki göstererek, “Söyleyecek bir şey yok. Sekiz kişi hayatını kaybediyor, dört yılla cezalandırılıyorlar. Zonguldak bu kaderi hak etmiyor. Herkesin evine ocağına tek tek bu acı düşecek, herkes bizi öyle anlayacak. Kimse bizim acımızı anlamıyor” diye konuştu.

BİLİRKİŞİ RAPORU

Aradan geçen sürede cumhuriyet savcılığının başlattığı hazırlık soruşturması kapsamında, dosya iki defa farklı bilirkişi heyetlerine gönderildi. Cumhuriyet savcılığına teslim edilen bilirkişi raporlarında TTK yetkililerinin ve taşeron şirket Star İnşaat yetkililerinin kusurlu olduğu belirtildi. Davada on kişi sanık olarak yargılandı. Bilirkişi raporlarında kusurlu olduğu tespit edilen 28 kişi hakkında, ailelerin avukatları suç duyurusunda bulundu. Haklarında suç duyurusunda bulunulan 28 şüpheliden 22’si hakkında savcılık takipsizlik kararı verdi.

BAKANLIK YARGILANMALARINA İZİN VERMEDİ

Haklarında suç duyurusunda bulunulan diğer altı kişi, yani TTK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi şüpheliler hakkında 4483 sayılı Memurların Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca savcılık soruşturma izni istedi, fakat Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı soruşturma izni vermedi. Enerji Bakanı soruşturma izni vermediği için Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz edildi; itiraz da reddedildi. Bunun üzerine Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapıldı. Anayasa Mahkemesinin ihlal kararı üzerine yeniden yapılan yargılamada Ankara İdare Mahkemesi eylül 2018’de soruşturma izni verilmemesi kararını kaldırdı. Anayasa Mahkemesinin kararı uyarınca TTK Yönetim Kurulu üyeleri hakkında etkili ceza soruşturması yapılmasına karar verilmesine karşın bugüne kadar Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı TTK Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri hakkında dava açmadı.

45 EKSİĞE 3 BİN 500 LİRA CEZA!

7 Ocak 2013’te Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı Kozlu Müessese Müdürlüğü faaliyet sahasındaki kömür ocağında, taşeron Star İnşaat’ın eksi 630 kotunda galeri açma ve hazırlık çalışması yaptırdığı bölümde meydana gelen iş cinayetinde sekiz madenci (Ahmet Şekerci (31), Hasan Bozacıoğlu (44), Hüseyin Kürekçi (56), Köksal Kadıoğlu (48), Muharrem Yapıcı (32), Muhsin Akyüz (31), Satılmış Arslan (36), Yüksel Koca (42) hayatını kaybetti, yedi madenci yaralandı.

Patlamanın meydana geldiği maden ocağında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin 2010 ve 2011’de yedi defa denetim yaptığı ve madendeki kırk beş eksik için, firmaya 3 bin 500 lira ceza kestiği belirlendi. TTK 2011 işletme raporunda, metan gazını önceden gösterecek sondajlar yapılmadan kazılara devam edildiğinden, daha önce vahim bir olayla karşılaşılmamasının tesadüf olduğu belirtildi. Yeterli kontrol ve degaj sondajları yapılmadığı için taşeron firmanın defalarca uyarıldığı, Sayıştay raporlarına da yansıdı.

KAMU DAVASI AÇILDI

Karar duruşması öncesinde Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde, cumhuriyet savcısı mahkemeye sunduğu mütalaasında tutuksuz sanıklar Şafak Sırrı Demirel ve İlal Köksal, Ersin Koparan, Kazım Eroğlu ile Nurettin Yılmaz’ın “Taksirle ölüme neden olmak” suçundan ikişer yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Diğer sanıklar hakkında ise üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle beraat talep etti.

Karar duruşması sonunda mahkeme, sanıklardan Star İnşaat AŞ Genel Müdürü Şafak Sırrı Demirel, Yardımcısı İlal Köksal ile Proje Sorumlusu Mühendisi Ersin Koparan asli kusurlu kabul edilerek, TCK Md. 85/2 uyarınca 10’ar yıl hapis cezası verdi. TCK Md. 62 uyarınca cezalarından 1/6 indirim yapıldı ve 8 yıl 4 ay hapis cezası ile mahkumiyetlerine karar verildi. Bilinçli taksir uygulanmadı. İlginç olan durum şuydu: Şafak ile İlal duruşmalara hiç gelmediği halde iyi hal indirimi aldı.

TTK Kozlu Müessese Müdürü Kazım Eroğlu ile Yardımcısı, Nurettin Yılmaz tali kusurlu sayılarak TCK 85/2 maddeye göre haklarında 4’er yıl hapis cezası verildi. TCK 62’ye göre 1/6 indirim yapılarak haklarında 3’er yıl 4’er ay hapis cezasıyla mahkumiyet verildi. Tedbir uygulanarak paraya çevrildi. Şu aşamada sekiz can için ödeyecekleri para miktarı belli değil.

Sanıklardan teknik nezaretçi olan, TTK Çalışanı Ahmet Aktaş ile Star İnşaat Çalışanı Mühendisler Murat Çınar, Uğur Öztürk ile Yüksel Keskin ve Star İnşaat Sondörü Mustafa Ünlü kusursuz bulunarak beraat etti. (HABER MERKEZİ)