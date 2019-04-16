Sudan Komünist Partisi’nden ‘ABD müdahalesi’ uyarısı

Sudanlılar sivil hükümet iktidara gelene kadar sokakta kalmakta kararlı. Muhalif örgütler de benzer açıklamalar yaparken, Komünist Parti ise ABD planlarına karşı daha kitlesel eylemlere çağırdı:

“Halkımızı bu tarihi zafer için kutluyoruz ancak meydanları terk etme zamanı henüz gelmemiştir. İktidar, ordu içindeki devrimci güçler ile siyasi partiler arasında varılacak şeffaf bir geçiş anlaşmasıyla sivil bir konseye devredilene kadar bu böyle.”

Sözlerin sahibi, Sudan Meslek Odaları Birliği (SPA) Sözcüsü Sara İbrahim. Middle East Eye (MEE) haber sitesine konuşan İbrahim şöyle devam ediyor: “Eski rejimin sembollerinin yüzeysel değişimi umurumuzda değil, biz, Aralık 2018’de bu devrim başladığından beri yükselttiğimiz taleplerimize ve ilkelerimize odaklanıyoruz.”

‘YOLUMUZ UZUN AMA BU BİZİ DURDURAMAZ’

Aynı siteye konuşan Sudanlı bir başka aktivist Sarah el Hasan ise Twitter’dan “Yolumuz uzun fakat bu ne cesaretimizi kırıyor ne bizi durdurabilir” diye seslenirken, yine MEE’ye konuşan 21 yaşındaki Dinan Alasad da, “70 yaşındakileri bizleri bir daha yönetemeyecekler” diyor:

“Gençlik ayaklanmaların başından beri zorlu tartışmalar yapıyor, biz herkesin kendini ait hissedebileceği bir Sudan için mücadele ediyoruz.”

Benzer bir görüşü ise yurt dışında yaşarken ayaklanmalar başladığında Sudan’a geri dönen Aida Abbashar da dile getiriyor:

“Haklarımız verildiğinde, iktidar partisinin tüm kalıntıları ile insanlarımızın ölümünden sorumlu olanlarla birlikte temizlendiğinde gerçek kutlamayı yapacağız.”

SPA’DAN YENİ AÇIKLAMA

Sudanlıların dile getirdikleri görüşleri onların siyasi temsilciliğini yapanlar da yineliyor. Yeni bir açıklama yapan Sudan Meslek Odaları Birliği (SPA) “ordunun sınırlı temsil edildiği, egemen ve sivil bir meclis istediklerini ve bu talepleri karşılanana dek gösterilerini sürdüreceklerini” duyurdu.

AA’nın haberine göre, SPA Sözcüsü Muhammed Naci Esam, başkent Hartum’da düzenlenen basın toplantısında, eski iktidar partisi Ulusal Kongre’nin feshi ve varlıklarına el konulması talebini yinelerken, güvenlik, kamu ve basınla ilgili yasaların iptaliyle devlet ve askeri kurumların yeniden yapılandırılmasını talep etti.

Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah Burhan’dan sokağın taleplerine kulak vermesini isteyen Esam, halkın talepleri karşılanana kadar ordu karargahı ve ülke genelindeki protesto eylemlerinin süreceğini açıkladı.

Esam, asıl görevi, “Özgürlük ve Değişim” programını uygulamak için geçici hükümet oluşumunu denetlemek olan, sınırlı askeri temsile sahip, sivil, medeni bir meclise ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Özgürlük ve Değişim Deklarasyonu, aralarında SPA ve Sudan Komünist Partisi ile çeşitli sendika ve kitle örgütleri tarafından imzalanmıştı.

KOMÜNİSTLER UYARDI

SPA Sözcüsü, ayrıca, ülkede savaşın sona erdirilmesi, sığınmacı ve yerlerinden edilenlerin bölgelerine gönderilmesi, Güney Sudan ile özel, bölge ülkeleriyle de dengeli dış ilişkiler kurulması çağrısında bulundu.Pazartesi günü resmi Facebook sayfasından bir açıklama yayınlayan Sudan Komünist Partisi ise, “ABD emperyalizmi ve bölgenin gerici hükümetlerinin komplosu”na karşı kitle hareketinin büyütülmesi çağrısı yaptı.

‘YUMUŞAK GEÇİŞ’ OYUNU

“Emperyalizm, gerici Arap hükümetleri ile Sudan ordusu generalleriyle iş birliği halinde halkın diktatörlük rejimini söküp atmaya doğru muzaffer yürüyüşünü boşa çıkarmak için klasik bir saray darbesi sahneye koymaktadır” denilen açıklamada, “Geçen beş ay boyunca olduğu gibi Sudan Komünist Partisi, rejime yeniden hayat vermenin bir parçası olarak muhalefetin kimi zayıf kesimlerine ‘yumuşak iniş’ projesi dayatan ABD’nin ve işbirlikçilerinin komplolarını engellemek için kitlelerin güçlü birliğine dayalı daha büyük eylemlere çağırıyor” ifadeleri kullanıldı. (DIŞ HABERLER)