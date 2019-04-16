16 Nisan 2019 13:47

İHD: YSK itirazlarda iktidar lehine ayrımcılık yaptı

İnsan Hakları Derneği, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin usulsüzlük iddiaları ve YSK kararlarını değerlendirdi.

İHD: YSK itirazlarda iktidar lehine ayrımcılık yaptı

Fotoğraf: Evrensel

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    İnsan Hakları Derneği (İHD) 31 Mart yerel seçimi ve sonrasında yaşanan tespit ettikleri ihlalleri paylaşarak seçim süreci değerlendirmesi yaptı. İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan, YSK’nin bu süreçte iktidar lehine ayrımcılık yapmasını eleştirdi.

    İHD Genel Merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan 2016, 2017, 2018 yıllarında seçim sistemi ile ilgili çok önemli değişikliklere dikkat çekti. Türkdoğan, Anayasa değişikliği ile birlikte Cumhurbaşkanının yargı kurumları üzerindeki yetkisinin arttığını belirterek, siyasi iktidarın seçim idaresine hükmettiği bir seçimle karşı karşıya kalındığını söyledi. Türkdoğan, seçim güvenliği sağlamakla görevli İçişleri Bakanlığının tarafsızlığını yitirdiğini, nefret söylemi ile seçim ortamını gerginleştirdiğini belirtti.

    HDP VE CHP’NİN SEÇMEN KÜTÜKLERİNE İTİRAZLARI REDDEDİLDİ

    Türkdoğan, 31 Mart yerel seçimleriyle birlikte tartışmaya açılan seçmen kütüklerinin çok tartışmalı olduğunu belirterek, seçim öncesinde özellikle doğuda HDP, batıda ise CHP’nin itirazlarının yüzde 95’i reddedildiğini, iktidar partisinin ise hiç itirazda bulunmadığını ifade etti. Türkdoğan, “AK Parti itirazlarının dayanak noktası seçmen kütüğü ama seçim öncesi ‘Sağlamdır’ dediniz, karşı çıktınız itirazlara. Seçmen kütüğüne itirazları ilçe seçim kurulları ve YSK nasıl işleme alabiliyor? YSK Başkanı Sadi Güven bu sorulara cevap vermeli. Bu kütükler bize göre başından beri problemli. Yığma, bindirme seçmenler oldu. Kolluk kuvvetlerinden kaydırmalar oldu, bu kaydırmalar Şırnak seçimlerinin sonuçlarını değiştirdi. Bu kütükler gözden geçirilmeli” dedi.

    ‘SEÇİM BİR BÜTÜNDÜR ADAYLIĞI KABUL EDİP MAZBATAYI VERMEMEK OLMAZ’

    Seçilen KHK’li adayların mazbatalarının verilmeyerek, mazbataların ikinci sırada yer alan adaylara verilmesine ilişkin olarak Türkdoğan, “Seçim bir bütündür. Önce adaylığını kabul edeceksiniz, seçilince ‘Olmaz’ diyeceksiniz. YSK adaylara tuzak kuramaz. Bu anayasanın 79. maddesinin ihlalidir. Nasıl olur da ikinci sıradaki adaya veriliyor, bu seçmen iradesine saygısızlıktır. YSK atama yapamaz. Diğer yandan adayların verileri çarşaf çarşaf medya organlarında yayınlandı ve YSK buna seyirci kaldı” dedi.

    YSK İTİRAZLARDA İKTİDAR LEHİNE AYRIMCLIK YAPTI

    YSK’nin seçim sürecinde televizyon ve radyo üzerindeki denetim yapma yetkisinin kaldırıldığını hatırlatan Türkdoğan, medyanın durumunun içler acısı olduğunu söyledi. TRT’de HDP’nin propaganda faaliyetlerine yer verilmediğini belirten Türkdoğan, AKP ve MHP’nin ise aleyhine hiç yayın olmadığını söyledi. Seçimlerde muhalefet partilerinin itirazlarının kabul edilmediğine dikkat çeken Türkdoğan, “YSK itirazlarda iktidar lehine ayrımcılık yaptı. HDP’nin 17 itirazından 3’ü, İyi Parti’de 30 itirazın 8’i, CHP’nin 16 itirazın 7’si, kabul edilirken MHP’nin 16 itirazın 11’i, AKP’nin ise 78 itirazın 68’inin kabul edildiğini söyledi.

    ‘İSTANBUL’DA SEÇİM TUTANAKLARI ÇOKTAN BAĞLANMALIYDI’

    İstanbul seçiminin dünya tarihine geçecek bir durumda olduğunu belirten Türkdoğan, “Maltepe’de seçim kurulu ne yapıyor? Seçim tutanakları çoktan bağlanmalıydı. Büyükçekmece’de polisler evlere gidip ‘Hangi partiye oy verdiniz’ diye soruyor, bunu yapamaz” dedi. İstanbul’da seçim yenilgisini iktidarın kabul etmesi gerektiğini ifade eden Türkdoğan, “Yargıya daha fazla baskı yapmayınız. Sayın İmamoğlu’ya mazbatası verilmeli. Maltepe’deki sayım bir an önce bitirilmeli. Seçmen iradesine saygı bir zorunluluktur” dedi.

    ‘VATANDAŞ DUYARLILIĞI İLE MANİPÜLASYON EN AZA İNDİRİLDİ’

    Seçimlerde bağımsız gözlemciliğin Türkiye’nin kanayan yarası olduğunu belirten Türkdoğan, “Biz hiçbir partinin yaka kartını alıp gözlem yapmak istemiyoruz. Niçin bağımsız gözlem yapmamızdan rahatsız oluyorsunuz? Vatandaş duyarlılığı artmıştır sandığa sahip çıkma hareketleri nedeniyle sandık manipülasyonu en aza indirildi” şeklinde konuştu. Açıklanan bütçe rakamlarındaki ciddi açığa dikkat çeken Türkdoğan, kamu imkanlarının kullanıldığı ve kamudan seçimler için oldukça fazla harcama yapıldığını ortaya koyduğunu söyledi.

    ‘TUZAK ANLAYIŞI TERK EDİLMELİ’

    Seçim günü bazı sulh ceza hakimlerinin genel arama kararı verdiğini, birçok seçmenin okullara gidip oy kullanmasının engellendiğini belirten Türkdoğan, “Bu da bir tuzaktır. YSK adaylara, kolluk görevlileri vatandaşlara tuzak kuruyor. Devlete hakim olan bu anlayış terk edilmeli. Bununla ilgili çok sayıda şikayet var. Örneğin İzmir’de 27 kişi gözaltına alındı” dedi.

    Anadolu Ajansı’na ilişkin eleştirilere yönelik Türkdoğan, “AA verileri nerden aldığını söylemeli. Eğer AA seçim manipülasyonuna sebep olmuşsa soruşturma geçirmeli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmalı” dedi.

    YSK YAPISI ÇOĞULCU VE DENETİME AÇIK OLMALI

    Türkdoğan seçim sistemine ilişkin de önerilerde bulunarak, YSK’nin yapısının gözden geçirilmesi ve çoğulcu bir yapıya kavuşturulması gerektiğini ve Anayasa Mahkemesi’nin denetimine açık tutulması gerektiğini söyledi. OHAL ve OHAL sonrası dönemde seçim kanunları ile ilgili yapılan tüm değişikliklerin geri alınması gerektiğini vurgulayan Türkdoğan, bağımsız seçim gözlemciliği düzenlemesi yapılmasını, kolluk görevlilerinin kaydırılarak seçim sonuçlarını değiştirmeye  yönelik manipülasyon uygulamalarının önüne geçecek yasal değişiklikler yapılmasını istedi. Türkiye’deki medyanın seçim yasaklarına uymasını sağlayacak yasal değişiklikler yapılmasını talep eden Türkdoğan, parmak boyasının yeniden getirilmesini istedi. Türkdoğan, “Seçim sonuçları ile ilgili yayın yapan başta Anadolu Ajansı olmak üzere çeşitli ajansların seçim manipülasyonları yapmasının önüne geçecek tedbirler alınmalıdır. Türkiye’deki seçmen kütüklerinin sorunlu olması nedeni ile seçmenlerin oy kullanırken parmak boyası ile oy kullanması sağlanmalıdır. Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi ve gerçeğe yakın kütük oluşturulması için özel çalışma yapılmalıdır” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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