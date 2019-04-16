Türkiye "yükselen genç işsizlik" oranında Avrupa ikincisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'nin sürekli olarak “yükselen genç işsizlik” oranlarında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında 2. sırada olduğunu söyledi. Genç işsizlik oranının 26,7'ye yükseldiğini belirten Ağbaba, 2008 krizinden doğrudan etkilenen ülkelerin bile genç işsizlik oranları düşerken Türkiye'nin yükseldiğine dikkat çekti.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada “Son TÜİK verilerine göre, son bir yılda işsiz sayısı 1 milyondan fazla artarken, istihdam 872 bin kişi azalmış durumdadır. Dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 14,7 ile yani 4 milyon 668 bine yükselerek adeta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmaya yaklaşmıştır. Bu oran son on yılın en büyük işsizlik oranı olarak kayıtlara geçmiştir. Ayrıca 1994 ve 2001 krizlerinde dahi işsizlik oranları bu kadar yüksek seviyede yer almamıştır. 1994 ve 2001 krizlerinde işsizlik seviyesi yüzde 8,5 ila yüzde 10 arasında seyretmiştir” dedi. İşsizliğin milyonlarca genci etkilemeye devam ettiğini belirten Ağbaba, “Türkiye, 28 AB ülkesine kıyasla genç işsizliğin en yüksek olduğu 5. ülke durumundadır. Türkiye, yine AB ülkelerine kıyasla genç işsizliğin sürekli arttığı 2. ülke konumundadır” ifadelerini kullandı.

SON 5 YILDA GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 8,1 ARTTI

TÜİK’in açıkladığı 2019 iş gücü istatistiklerine göre, genç işsizliği oranının yüzde yüzde 18,6'dan yüzde 26,7’e yükseldiğini belirten Ağbaba, bu oranın aralık ayında yüzde 24,5 iken bir önceki yıl ise yüzde 19,9 oranında olduğunu ifade etti. Ağbaba, Türkiye'de her yüz gençten 26’sının ne eğitimden ne de istihdamdan yararlandığını dile getirdi. Türkiye’de genç işsizliğin yaklaşık 1.2 milyon civarında olduğunu ifade eden Ağbaba, “AB üyesi ülkelerde ortalama genç işsizliği yüzde 17 civarındadır. 2008 küresel finans krizinden birinci dereceden etkilenen İrlanda’da bile genç işsizlik oranı yüzde 15 civarındadır. Almanya’da genç işsizlik oranı yüzde 6. Belçika’da yüzde 18. İngiltere’de yüzde 12. Hollanda’da yüzde 9. Çek Cumhuriyeti’nde yüzde 8. Macaristan’da yüzde 10. Avusturya’da yüzde 11. Bulgaristan’da yüzde 10,7 civarındadır. Türkiye’ye oranla genç işsizliğin yüksek olduğu ülkeler özellikle 2008 küresel finans krizinden birinci dereceden etkilenen ülkelerdir. Bu ülkeler; Yunanistan, İspanya ve Portekiz’dir. Lakin bu ülkeler, genç işsizlik oranlarını istikrarlı bir şekilde azaltmayı başarırken Türkiye’de genç işsizlik oranları istikrarlı bir şekilde artmaktadır” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN KISKANILACAK BİR YANI KALMADI

AKP iktidarının gençleri işsizliğe, güvencesizliğe ve geleceksizliğe terk etmeye devam ettiğini belirten Ağbaba, “ 'Kriz falan bizi etkilemez', 'AB bizi kıskanıyor' sözleri kof çıkmış, Türkiye genç işsizliği azaltma noktasında bile bu ülkelerin çok gerisinde kalmıştır. Genç işsizliğin sürekli olarak arttığı İzlanda bu alanda birinci sırada gelirken, Türkiye ikinci sıradadır” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Ocak ayı işsizlik oranında rekor artış: Yüzde 14,7